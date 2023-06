Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

An dem neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz, das der Bundestag heute mit den Stimmen der Ampel-Koalition gegen die Stimmen der Union und der AfD und bei Enthaltung der Linken beschlossen hat, kann man im Einzelnen sehr viel aussetzen. Und die Union hat das auch heute noch einmal getan. Das Gesetz „zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“ wird die Absurdität der deutschen Einwanderungswirklichkeit nicht auflösen, die darin besteht, dass Hunderttausende jährlich einwandern, die sozialstaatlich versorgt werden (müssen), während gleichzeitig die Arbeitgeber über einen Mangel an passenden Arbeitskräften klagen. Das neue Gesetz, das Innenministerin Nancy Faeser das „modernste Einwanderungsrecht der Welt“ nennt, wird nämlich voraussichtlich im Nebeneffekt auch neue Zugangsmöglichkeiten für Armutsmigranten schaffen, aber Deutschland nicht attraktiver machen für Leistungswillige. Wenn man unter „modern“ also die Anpassung an die gegenwärtigen und erwartbaren Probleme zum Erhalt des inneren Friedens, des Wohlstands und der Stabilität des (Sozial-)Staats versteht, so ist dieses Gesetz allenfalls ansatzweise modern.

Dennoch ist es aus zwei spezifischen Perspektiven positiv zu werten. Beide hängen auch unmittelbar zusammen. Das Gesetz wird voraussichtlich vielen Arbeitgebern, die auf dem heimischen Arbeitsmarkt und selbst im EU-Ausland kaum passende Mitarbeiter finden, die Einstellung außereuropäischen Personals erleichtern, indem bisherige aufenthaltsrechtliche Hürden deutlich gesenkt oder gar abgeschafft werden. Bei vielen Unternehmen sind die Erwartungen an das Gesetz hoch. Es waren schließlich vor allem Wirtschaftsverbände, die auf dieses Gesetz drängten.