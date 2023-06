Für die SPD sei besonders wichtig, „dass es keine Vermengung von humanitärer Zuwanderung und Arbeitsmarktzuwanderung gibt. ... Also Asylrecht und Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, dass sich das nicht vermengt“. Wenn Mast ihre Worte ernst nähme, müsste sie eigentlich die konsequente Ausweisung abgelehnter Asylbewerber betreiben. Davon ist in der SPD, vor allem bei Innenministerin Nancy Faeser, aber nicht viel zu bemerken. Die Vermengung findet alltäglich hunderttausendfach statt, indem man Menschen als Asylbewerber einreisen und dauerhaft in Deutschland bleiben lässt, obwohl sie gerichtlich erwiesenermaßen nicht als politische Verfolgte kommen. Und diese Vermengung wird durch das Gesetz sogar noch forciert.