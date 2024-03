Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Eigentlich wäre es die vornehmste Aufgabe eines Ethikrates, dort einzuhaken, wo die Gesellschaft schwer zerstritten ist und nach ethischer, also sachlich begründeter Orientierung sucht.

Das könnte zum Beispiel bei der Frage der Fall sein, ob man den Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches (Schwangerschaftsabbruch) streichen soll oder lieber nicht. Ob man die genetische Manipulation menschlicher Föten zulassen soll oder nicht. Oder ob die Beihilfe zum Selbstmord eigentlich eine Straftat darstellen soll oder nicht.

Funktion des Ethikrates

Ungefähr diese Funktion erfüllte der Ethikrat auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Immer dann, wenn neue Einschränkungen von Grundrechten zur Debatte standen, wurden mitunter auch die Mitglieder des Ethikrates nach ihrer Meinung gefragt. Das war häufig hilfreich und pazifizierend für eine hoch zerstrittene Gesellschaft, manchmal aber auch nicht.

Doch nun hat der Rat eine 130 Seiten umfassende Stellungnahme veröffentlicht, die auf kuriose Weise in der Luft hängt. Zum Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen wird sie kaum beitragen können. Stattdessen ist sie geeignet, das hohe Ansehen des Rates zu beschädigen.

Fangen wir einfach hinten an. Was sind die wesentlichen Empfehlungen?

• Es sollten Konzepte entwickelt werden „für ein gutes, gelingendes Leben in einer nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft ohne weiteres Wachstum von Konsum und Ressourcenverbrauch“.

• Alle Menschen auf der Erde sollten „wichtige Grundgüter und Befähigungen als Mindestvoraussetzungen für ein gutes, gelingendes Leben“ erhalten.

• Deutschland sollte seine international eingegangenen Verpflichtungen „rasch und effektiv“ erfüllen, zum Beispiel durch Einführung eines „Klimageldes“.

• Klimaschutz darf keine reine Privatangelegenheit sein, sondern benötigt verlässliche staatliche Rahmenbedingungen.

• „Akteuren in Medien und Politik kommt besondere Verantwortung zu, einen konstruktiven, lösungsorientierten Diskurs zum Klimawandel zu ermöglichen und zu führen“.

• „Der Klimawandel und seine Folgen können nicht allein auf nationaler Ebene bewältigt werden.“ Daher braucht es mehr internationale Verbindlichkeit.

• Die reichen Länder müssen den armen Ländern helfen.

• Es muss schnell gehandelt werden, um auch künftige Generationen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.

Nun, das alles kann den bestehenden Diskussionsraum deshalb nicht erweitern, weil es mit wenigen Ausnahmen an Banalität schwer zu überbieten ist. Und daraus lässt sich schlicht auch nichts Konkretes ableiten.

Kritisches Sondervotum

Es überrascht daher auch nicht, dass gleich drei Mitglieder des Ethikrates die vorgelegte Stellungnahme in einem Sondervotum harsch kritisieren. Insbesondere „zur internationalen und intergenerationellen Gerechtigkeit“ komme die Stellungnahme nicht über einen „rein appellativen Charakter“ hinaus. Heißt: Man kann praktisch NICHTS mit ihr anfangen.

Und mit Blick auf die „innergesellschaftliche Gerechtigkeit“ werfen die internen Kritiker dem Papier vor, „aus einer einseitig-elitären Perspektive“ geschrieben worden zu sein. Heißt: In dem Papier werde ignoriert, dass viele Menschen objektiv kaum Möglichkeiten haben, ihre CO2-Emissionen wirksam zu verringern.

Aufgrund einer postulierten individuellen „Mitwirkungspflicht“ schlage der rein appellative Charakter des Papiers daher sogar „in einen überschießenden und tendenziell illiberalen Moralismus“ um. Das allerdings könnte dann zur Folge haben, dass der Ethikrat mit seinem Papier nicht zur gesellschaftlichen Verständigung, sondern zum Gegenteil beiträgt.

Ethikrat hat sich „blamiert“

Aber nicht nur aus dem Ethikrat selbst heraus wird Kritik formuliert. Der Volkswirt Jan Schnellenbach ist sogar davon überzeugt, dass sich der Ethikrat regelrecht „blamiert“ habe, weil dessen Empfehlungen „eine von jedem ökonomischen Sachverstand befreite Argumentationslinie“ enthielten.

Konkret geht es dem Ökonomen dabei um die Forderung des Ethikrates, Deutschland möge nicht nur Entwicklungsländern großzügig bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels finanziell unter die Arme greifen, sondern auch seine Wirtschaftsweise umstellen: „ohne weiteres Wachstum von Konsum und Ressourcenverbrauch“.

Die Folgen einer solchen Strategie wären für Schnellenbach aber, soweit sie nicht gleichzeitig weltweit durchgesetzt würde, klar: „Man kann schlicht nicht durch weltweite Umverteilungspolitik bei gleichzeitiger Abschaffung der Marktwirtschaft Wohlstand aus einem Winkel der Welt in einen anderen transferieren. Denn sobald man die vom Ethikrat gewünschte Abkehr von der Wettbewerbsordnung in den reichen Ländern durchführt, ist der Wohlstand weg. Es gibt nichts mehr zu transferieren.“ Also auch kein Geld mehr, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu finanzieren.

Es fehlt die Expertise

Es gibt einen einfachen Grund dafür, warum die jüngste Stellungnahme des Ethikrates so überaus angreifbar ist. Er ist von seiner eigentlichen Aufgabe – der Verfertigung ethischer Rechtfertigungsgründe – in das Metier der Politikberatung gewechselt. Und genau dafür fehlt ihm ganz offensichtlich die nötige Expertise.

Das lässt sich auch nicht dadurch ändern, dass das hoch angesehene Gremium nunmehr dazu übergegangen ist, Deutschlands Öffentlichkeit mit kleinen Videos weltanschaulich zu beschallen. Marketing-Aktivitäten können die Kraft rechtfertigender Argumente nicht ersetzen.

