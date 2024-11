Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Cem Özdemir hat noch große Ziele. Er will nicht nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Vorher, solange er noch Bundesminister „für Ernährung und Landwirtschaft“ in der Ampelregierung ist, möchte er offenbar noch einen großen Feind in die Knie zwingen: den Zucker.

Während Özdemir als künftiger Landesvater „derjenige“ sein will, „der die Bremse löst“, vom württembergischen Auto-Erfinder Gottlieb Daimler schwärmt und nun „den Unternehmergeist neu entfesseln“ will, plant er als Ernährungsminister eine lange Liste zusätzlicher bürokratischen Bremsklötze für die deutsche Nahrungsmittelindustrie und den Handel.