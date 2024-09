Ob das ganze Theater als Drama gedacht war oder als Komödie, ist schwer zu entscheiden. Was auch daran liegt, dass die Laiendarsteller ihre Rollen nicht immer ganz ausfüllten. Allein die dramatisch in die Höhe gereckten Arme des Andreas Bühl war klassisches Overacting und gab der Inszenierung etwas Lächerliches. Jürgen Treutler wirkte schlicht überfordert. Und auch Björn Höcke in der Rolle des Polit-Mephisto schwächelte etwas. Man fühlte sich an die Klassensprecherwahl einer vollständig undisziplinierten Schulklasse in einer Brennpunktschule erinnert.