Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

An der Decke hängt eine Diskokugel, schwarze Vorhänge rechts und links markieren die Bühne. Drei Stuhlreihen füllen sich langsam an diesem nasskalten Januartag, draußen wird es allmählich dunkel. Vorne, leicht erhöht, nimmt Sozialdemokrat Thomas Blesing Platz. Der Veteran der Bezirkspolitik, seit 40 Jahren im Geschäft, schaut sich um, verschafft sich einen Überblick. Heute ist er der Vorsitzende. Im Kleinen Saal im Gemeinschaftshaus des Neuköllner Ortsteils Gropiusstadt tagt an diesem Abend der Ausschuss für Ordnung der Bezirksverordnetenversammlung, im Nachbarraum probt das Kinderballett.

Ganz Berlin, ganz Deutschland diskutiert zum Jahresanfang die Vorfälle der Silvesternacht, die brutalen Attacken auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte ein paar Autominuten entfernt von hier. Einige werden in der Sitzung unter der stummen Diskokugel das Thema ansprechen wollen. Doch die Runde ist sich in ihrem Urteil weitgehend einig: nicht zuständig. Nicht zuständig! Der Berliner Misere Pudels Kern wird in dem kleinen Stück auf dieser politischen Minibühne zum Besten gegeben. Für alles Wesentliche sind die Neuköllner Bezirksverordneten im Ausschuss für Ordnung nicht zuständig, alles Unwesentliche wird breit diskutiert.