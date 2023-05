Dürftiges Ergebnis des Flüchtlingsgipfels - „Mehr war heute nicht drin“

Das Ergebnis des Migrationsgipfels ist kümmerlich. Eine Milliarde Euro will der Bund den Ländern zuschießen. In der Praxis ändert sich, was unkontrollierte Einreisen angeht, aber bis auf weiteres genau gar nichts.