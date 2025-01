Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ginge es nach ARD und ZDF, dann müsste Robert Crumbach Kanzler werden. Seit dem 11. Dezember 2024 ist der BSW-Politiker Finanzminister im Kabinett des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Die Berichterstattung über den einstigen Arbeitsrichter ist in den öffentlich-rechtlichen Medien seither zu 100 Prozent positiv ausgefallen. Das zumindest zeigt eine Medienauswertung des Analyseinstituts Media Tenor aus der Schweiz.

Politiker auf Bundesebene können demnach von derlei Zuspruch nur träumen. Über Olaf Scholz (SPD) etwa wird seit Jahresbeginn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu 23 Prozent negativ berichtet; 77 Prozent aller Beiträge blieben ohne eindeutige Wertung. Damit liegt der Bundeskanzler und SPD-Spitzenkandidat für die kommende Bundestagswahl aber noch weit vor dem CDU-Spitzenkandidaten Friedrich Merz. Im bisherigen Monat Januar waren laut Media Tenor 58 Prozent aller Merz-Beiträge in ARD und ZDF negativ konnotiert. Bei dem Grünen-Spitzenmann Robert Habeck waren es lediglich 32 Prozent. Der Rest verlief mehr oder minder neutral.

Schaut man indes nur auf die Präsenz der einzelnen Parteien in den Politiksendungen „Bericht aus Berlin“ und „Berlin direkt“, so ergibt sich ein ähnliches Bild. Im Untersuchungszeitraum 1.11.2024 bis 14.1.2024 handelten 39 Prozent aller Beiträge im „Bericht aus Berlin“ von der SPD (bei „Berlin direkt“ waren es 38,8 Prozent), aber nur 24,2 Prozent von der in allen Umfragen führenden CDU („Berlin direkt“ 26,3 Prozent).

Analysiert man diese Daten genauer, dann hatten zumindest im „Bericht aus Berlin“ die wenigen Beiträge über die Union eine auffallend negativere Färbung als die über die SPD. Immerhin 30 Prozent der CDU-Beiträge vermittelten ein unattraktives Bild von der Partei hinter Friedrich Merz. Die Berichte über die SPD indes waren nur zu gut 24 Prozent negativ eingefärbt. Wirklich gut kam zumindest im „Bericht aus Berlin“ wieder nur Crumbachs BSW davon: Immerhin 64 Prozent der zugegeben wenigen BSW-Berichte kamen ohne eindeutige Wertung aus. Der Rest war laut Media Tenor positiv.

Und die Moral von der Geschicht‘? Vielleicht muss man, wie Crumbach, mit populistischen Thesen aufwarten: Ostquote in Wissenschaft und Kultur, Aufhebung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Ende weiterer Aufrüstung Deutschlands. Bei ARD und ZDF säße man dann vielleicht noch nicht notgedrungen im Kanzleramt, dafür aber bestimmt in der ersten Reihe.