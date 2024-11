Deutschland steckt in einer multiplen Krise, nicht nur einer Regierungskrise, sondern vor allem einer Migrationskrise und einer Wirtschaftskrise. Seine Bürger gewinnen in wachsender Zahl den begründeten Eindruck, dass ihr Leben immer teurer und unsicherer wird. Aber der politisch-mediale Betrieb, der in Berlin symbiotisch die Nachrichtenlage produziert, also das, worüber Politiker und Journalisten gerade reden (wollen bzw. sollen), hält den Fortbestand einer Pauschalsubvention für die Nutzung eines staatlichen Verkehrsträgers für ein Thema von höchster Priorität.