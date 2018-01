Das wird nicht nötig sein. Die Wirtschaft boomt, die öffentlichen Kassen sind so voll wie nie. Deren Überschuss summierte sich 2017 auf 38,4 Milliarden Euro. Vielleicht lässt sich so die Gelassenheit erklären, mit der die Deutschen bislang ertragen, dass die Parteien es nicht schaffen, das zu tun, was eigentlich ihre demokratische Pflicht wäre: nach der Wahl eine neue Regierung zu bilden. Wenn sie an ihre staatspolitische Verantwortung erinnert werden, zeigen sie stattdessen mit dem Finger auf die politische Konkurrenz: Regier du doch! Die vier Jamaika-Parteien fanden auch in vier Wochen langem Ringen nicht genügend Gemeinsamkeiten. Die SPD hadert mit der Großen Koalition, weil die Wähler die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl für – aus ihrer Sicht – vier Jahre erfolgreiches Regieren an der Seite von Angela Merkel so brutal abgestraft haben.