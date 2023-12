Ein starkes Bundesverfassungsgericht wurde eingerichtet, der Bundespräsident seiner Eingriffsrechte in die Kompetenzen des Parlaments und der Regierung weitgehend „befreit“. Der Bundeskanzler konnte nur noch durch ein konstruktives Misstrauensvotum des Bundestags seines Amtes enthoben werden. An vieles war gedacht worden. Aber über das Wahlsystem sich zu einigen, fiel den politischen Parteien schwer. So wurde nach einem Verhältniswahlsystem ohne bundesweite Sperrklausel gewählt. Die Parteien benötigten nur ein Direktmandat, um ins Parlament zu kommen. Elf Parteien schafften es so in den ersten Bundestag.