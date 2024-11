Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Die Ampel ist Geschichte. Olaf Scholz will Mitte Januar die Vertrauensfrage stellen. Neuwahlen kann er sich für Mitte bis Ende März vorstellen. Vier Monate lang will er Deutschland als lame duck mit einer Minderheitsregierung regieren? Das Manöver ist plump und durchschaubar: Je später die Neuwahl, desto länger kann er Wahlkampf aus dem Kanzleramt führen. Parteipolitischer Egoismus statt staatsmännischer Verantwortung für das Land, – noch im Scheitern bleibt er sich treu. Kann man frühere Neuwahlen gegen seinen Willen erzwingen? Die Verfassung kennt einen – wenn auch steinigen – Weg.

Der Bundestag hat kein Selbstauflösungsrecht. Das ist auf den ersten Blick erstaunlich. In der parlamentarischen Demokratie ist das Parlament der zentrale Akteur. Es ist direkt von den Bürgern gewählt und legitimiert. Sollte es da nicht das Recht haben, selbst über seine Zukunft zu bestimmen? Trotzdem gibt es einen Weg, Scholz zu früheren Neuwahlen zu zwingen. Dafür gibt es eine verfassungsrechtliche Blaupause: den Sturz von Helmut Schmidt im Jahr 1982.

Der Sturz von Helmut Schmidt als Blaupause

Im Herbst 1982 befand sich die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher in der Krise. Ihr Ende zeichnete sich ab. Sie war tief zerstritten über die Frage der Nato-Nachrüstung, und ihre wirtschaftspolitischen Vorstellungen waren unvereinbar. Misstrauen, latente Aggressivität und Profilierung auf Kosten des Koalitionspartners – das prägte das Klima unter den Koalitionären.

In dieser Situation legte der damalige FDP-Wirtschaftsminister Lambsdorff ein Konzept für eine Politik zur Ankurbelung der Wirtschaft vor. Das marktwirtschaftlich orientierte „Lambsdorff-Papier“ wurde zum Scheidungsdokument der Koalition. Die SPD lehnte das Papier strikt ab, die FDP-Minister traten zurück, und Bundeskanzler Helmut Schmidt beendete die Koalition. Die Parallelen zur Situation heute sind offensichtlich. Vielleicht lässt sich der weitere Fortgang der Geschichte als Blaupause für Friedrich Merz und die CDU lesen?

Misstrauensvotum und Vertrauensfrage – der Weg zu Neuwahlen

Die Minderheitsregierung von Helmut Schmidt hielt nicht lange. CDU und FDP stürzten den Sozialdemokraten und wählten den damaligen Oppositionsführer Helmut Kohl zum neuen Regierungschef. Das war das klassische konstruktive Misstrauensvotum, wie es die Verfassung vorsieht. Dann betrat die Regierung Kohl allerdings verfassungsrechtliches Neuland. Kohl wollte unbedingt Neuwahlen. Er brauchte eine gewonnene Wahl als starkes Fundament seiner Kanzlerschaft. Wie wollte man Neuwahlen erreichen? Das Grundgesetz sah keinen regulären Weg vor.

Wenn ein Kanzler die Vertrauensfrage stellt und das Parlament ihm die Mehrheit dafür verweigert, ist der Weg zu Neuwahlen offen. Sonst nicht. Kohl griff zu einem Trick: Er stellte die Vertrauensfrage, bat aber seine Abgeordneten ausdrücklich, ihm das Vertrauen zu verweigern. Der Plan ging auf: Kohl verlor die Vertrauensabstimmung, ging zum Bundespräsidenten und bat ihn, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen. Bundespräsident Karl Carstens spielte mit. Anfang März 1983 fanden Neuwahlen statt; die CDU gewann mit fast 49 Prozent. Was folgte, war die lange Kanzlerschaft von Helmut Kohl.

Die Brandmauer macht den Unterschied

Ein Sturz von Olaf Scholz durch ein konstruktives Misstrauensvotum, eine geplant verlorene Vertrauensfrage und eine Neuwahl, die Bundespräsident Steinmeier spätestens für Januar ansetzt – wäre das ein gangbarer Weg für Friedrich Merz und die CDU? Es gibt einen entscheidenden Unterschied. 1982 hatten CDU/CSU und FDP eine Mehrheit im Bundestag gegen die SPD. Das ist heute anders.

Um Scholz zu stürzen, braucht Merz nicht nur die FDP, sondern auch die AfD. Und damit wird sich Merz schwertun, nicht nur, weil es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur AfD gibt. Eine Option wäre: Die CDU akzeptiert weiterhin die Brandmauer zur AfD. Dann kann sie nichts tun, um Scholz zu früheren Neuwahlen zu zwingen. Das ist der vorsichtige Weg. Geschichte schreibt man so aber nicht. Die andere Möglichkeit wäre: Friedrich Merz und die CDU denken grundlegend neu über die Brandmauer nach. Ihr Ziel, die AfD kleinzuhalten, hat sie sowieso nicht erreicht. Im Gegenteil: Die Brandmauer war immer ein wichtiges und wählerwirksames Argument der AfD in den Wahlkämpfen.

Die Brandmauer als Kommunikationsverweigerung

Die politische Brandmauer ist im Kern nichts anderes als eine totale Kommunikationsverweigerung. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Denn im Grundsatz ist Demokratie zuallererst Kommunikation. Demokratie beginnt, wenn man Probleme durch Kommunikation und nicht durch physische oder psychische Gewalt löst. Zwanzig bis dreißig Prozent der Wählerstimmen im Parlament zu ignorieren, ist anmaßend und zutiefst undemokratisch. Und es beschädigt auf Dauer die Demokratie.

Gibt es aber nicht Nazis in der AfD? Ganz sicher. Aber ist die AfD insgesamt eine Nazi-Partei? Ganz sicher nicht. Das wird oft behauptet und als Rechtfertigung für die Brandmauer-Politik herangezogen. Aber diese Behauptung ist falsch. Sie zeugt von einer erschreckenden historischen Ignoranz und verharmlost den Nationalsozialismus und den Faschismus in unerträglicher Weise. Die NSDAP hat den Terror auf die Straße getragen, sie hat sechs Millionen Juden systematisch ermordet, sie hat einen Weltkrieg entfesselt, in dem sechzig bis achtzig Millionen Menschen getötet wurden. Will man die AfD ernsthaft damit vergleichen?

Die AfD ist eine konservative, in Teilen rechtspopulistische Partei. Ähnliche Parteien gibt es in anderen europäischen Staaten auch. Man muss sie nicht mögen – und der Verfasser tut das nicht. Aber sie sind ein legitimer Bestandteil des Parteienspektrums. Und ihr Parteiprogramm ist selbstverständlich von der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes geschützt. Es sind die Wähler, die in der Demokratie über Wahlprogramme entscheiden, nicht die Architekten von Brandmauern.

Verheerende Folgen der Brandmauer

Ausgrenzung, Isolierung und Stigmatisierung – nichts anderes ist die Brandmauer – sind archaische Techniken mit brutaler Wirkung. In einer zivilisierten Gesellschaft haben sie nichts verloren. Die jahrelang radikal exekutierte Brandmauer-Politik gegenüber der AfD hat die Atmosphäre in weiten Teilen der Politik vergiftet. Die Akteure sind nicht mehr in der Lage, vernünftig und demokratisch anständig miteinander umzugehen. Sie können nicht mehr miteinander reden. Sie sind in einem harten Freund-Feind-Denken gefangen, das Kompromisse unmöglich macht.

Man muss sich nichts vormachen: Die Brandmauer nutzt nur den linken Parteien. Wenn und weil sie die AfD aus dem demokratischen Spiel ausschließen, erreicht das liberal-konservative politische Lager keine Mehrheit gegen Rot-Grün. Auch die aktuellen Umfragen zeigen immer wieder: Eine Mehrheit gibt es nur mit Schwarz-Grün oder mit Schwarz-Rot. Eine bürgerliche Koalition ohne SPD oder Grüne wird nur mehrheitsfähig, wenn sie die Brandmauer nicht mehr akzeptiert. Der Moment, die Brandmauer zu durchbrechen, wäre jetzt. Eine monatelang vor sich hinvegetierende rot-grüne Minderheitsregierung schadet Deutschland in jeder Hinsicht. Merz und die CDU müssten im Interesse der Allgemeinheit möglichst schnell Neuwahlen erzwingen.

Das Ende der Brandmauer

Was spricht dagegen, mit der AfD zu sprechen, um eine Mehrheit gegen Scholz und seine Minderheitsregierung zu organisieren? Das wäre ja noch lange keine Koalition, aber eine in der Demokratie selbstverständliche Zusammenarbeit von Oppositionsparteien. Rot-Grün würde toben und die CDU in die Nazi-Ecke schieben. So what? Die Wähler werden das schon richtig einordnen können.

Das Ende der Brandmauer ist sowieso in Sicht. In nicht wenigen Kommunen spielt sie schon keine Rolle mehr. Und in manchen Landesverbänden der CDU – etwa in Sachsen und Thüringen – wird sie auch ernsthaft hinterfragt. Die Wahlergebnisse, die Wähler, zwingen die Parteien, die Brandmauer einzureißen. In der Demokratie ist das Volk der Souverän. Es wäre an der Zeit, dass die Parteien das endlich zur Kenntnis nehmen.