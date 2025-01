Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Zweierlei ist für die deutsche Politik nach der bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar schon absehbar. Die Unionsparteien werden mit der SPD koalieren (müssen, wenn sie nicht die Anti-Grünen-Schwüre der CSU brechen und ihre Wähler extrem brüskieren wollen) und daraufhin vor allem auf dem Feld der Migrationspolitik von Anfang an in schwere Konflikte geraten. Und Migration ist längst zum entscheidenden Politikfeld geworden, das auf so gut wie alle anderen ausstrahlt.

Einen Vorgeschmack auf diesen künftigen Konflikt der künftigen (nicht mehr wirklich) großen Koalition bieten die Aussagen des sozialdemokratischen Arbeitsministers (eigentlich sollte man besser sagen: Umverteilungsministers) Hubertus Heil gegenüber der Deutschen Presse-Agenur (dpa) einerseits und die im Vorhinein bekannt gewordenen migrationspolitischen Forderungen in einem Papier der CSU-Bundestagsabgeordneten für ihre am kommenden Montag bevorstehende Klausur im Kloster Seeon, das mehreren Medien vorliegt.

In diesem schärft die CSU die migrationspolitischen Forderungen im CDU/CSU-Wahlprogramm nochmal mit deutlicheren Worten nach: „Wer eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erhalten möchte, darf seinen Lebensunterhalt nicht durch Sozialleistungen bestreiten müssen. Die Sicherung des Lebensunterhalts muss durch eigene Arbeit gewährleistet werden“, heißt es in dem Papier. „Künftig muss das Prinzip gelten: Wer straffällig wird, fliegt.“ Und: Wer nicht ausreise oder abgeschoben werden könne, „der muss in unbefristete Abschiebehaft genommen werden können“. Letzteres fordert auch die Unionsfraktion auf Initiative des CDU-Innenpolitikers Alexander Throm schon länger.

„Illegale Migranten“ und „Schutzsuchende“ sind dieselben

Deutlicher als zuvor fordert die CSU auch Zurückweisungen an den deutschen Grenzen: „Um die innere Sicherheit und die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, haben wir das Recht, Zurückweisungen national vorzunehmen, und diese Möglichkeit müssen wir auch wahrnehmen“, heißt es in dem Papier. „Wir wollen damit einen faktischen Einreisestopp von illegalen Migranten umsetzen.“ Die Wortwahl alleine dürfte beim künftigen Koalitionspartner viele brüskieren. „Illegale Migranten“ – das sind jene, die sonst von sozialdemokratischen und grünen Politikern und den ihnen nahestehenden Meinungsmachern „Schutzsuchende“ genannt werden. Und „Zurückweisungen“ werden von vielen Sozialdemokraten (und fast allen Grünen) als grundsätzlich unrechtmäßige „Pushbacks“ betrachtet, die angeblich Menschenrechte verletzen.

Die Aussagen von Hubertus Heil gegenüber der dpa dagegen scheinen aus einer anderen Welt als der von Seeon und der CSU zu stammen. Der Sozialdemokrat findet es mit Blick auf die hier lebenden Syrer „ganz, ganz falsch, wie in den letzten Tagen recht fahrlässig diskutiert wurde darüber, dass man jetzt alle gleich rausschaffen kann“. Der Bundesminister „für Arbeit und Soziales“, also Chef des zentralen Teiles des gigantischen Apparates, der insgesamt fast ein Drittel des deutschen Bruttoinlandsproduktes zu sozialen Zwecken umverteilt, scheint sich geradezu Sorgen zu machen, dass die Zahl der Empfänger dieser Umverteilungen durch eine härtere Migrationspolitik sinken könnte.

Heils Bürgergeld und die Fehlkonstruktion der Migrationspolitik

Er spricht darüber, wie wichtig die „Geflüchteten und Zugezogenen“ für Dienstleistungen in Deutschland seien, berichtet von Ärzten, Pflegern und „17.000 Menschen im Bereich Busfahrer und Taxigewerbe“ aus Syrien. Aber die viel wichtigeren, fatalen Zahlen seines Zuständigkeitsbereiches verschweigt er dabei wohlweislich: In der Amtszeit Heils seit 2018 ist die Sozialquote von 29,7 auf 30,3 Prozent (2023) gestiegen, auch dank des sogenannten „Bürgergelds“, das Heil einführte und das zu fast 50 Prozent gerade nicht von Bürgern, sondern von Migranten ohne deutsche Staatsangehörigkeit bezogen wird (2,7 von 5,6 Millionen). Auch unter den deutschen Empfängern ist der Anteil mit Migrationshintergrund überproportional hoch. Tatsächlich ist das Bürgergeld also längst ein Armutsmigrantenversorgungsgeld – neben den steuerfinanzierten Zahlungen nach dem „Asylbewerberleistungsgesetz“ und anderen.

Heils Bürgergeld ist damit zugleich ein Grund und seine Ergebnisse sind ein Beleg für die groteske Fehlkonstruktion der deutschen Einwanderungspolitik. Sie stärkt nicht die deutsche Wirtschaft und die soziale Sicherheit, sondern sorgt strukturell für ihre eigene Überlastung durch Einwanderungsanreize für Versorgungssuchende.

Wie (un)ernst es Heil und dem aus Hunderten Berufspolitikern und vielen Tausenden Beamten bestehenden Apparat der Versorgungsbürokratie mit der Begrenzung dieser Umverteilungszahlungen ist, belegen übrigens auch heute bekannt gewordene Zahlen. Vor einem Jahr hatte Heil versprochen: „Wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen.“ Tatsächlich aber gibt es für immer mehr Verweigerer keine Konsequenzen, sondern volles Bürgergeld. 2022, im Jahr vor der Einführung des Bürgergelds, wurden im Durchschnitt 33.033 erwerbsfähige Empfänger sanktioniert. 2023 waren es nur noch 18.920.

Der programmierte Großkonflikt in der künftigen GroKo

Wenn Union und SPD demnächst koalieren, treffen die harten CSU-Forderungen aus Seeon auf die Beharrlichkeit von Heil und anderen Sozialdemokraten, die ihre gesamte Daseinsberechtigung als Berufspolitiker auf das immer weiter zunehmende Umverteilen von Abgaben- und Steuermilliarden gründen – zugunsten von in zunehmendem Maße jenen, die die CSU nun „illegale Migranten“ nennt. Und nicht zu vergessen: Heil war schon in der Spätphase der Merkel-GroKo im Amt. Er und andere Sozialdemokraten haben also reichlich Erfahrung darin, die Expansion des Umverteilungsapparates gegen Christdemokraten und Liberale durchzusetzen.

Friedlich und reibungslos wird es in der zukünfitgen Koalition also sicher nicht zugehen. Wenn die Union ihre neue Härte in der Migrationspolitik, die mit der Sozialpolitik eng verbunden sein muss, wahrmachen will, steht ein fundamentaler Konflikt bevor. Die Union hat eigentlich nicht mehr die Wahl, diesem auszuweichen. Sie kann den Weg Merkels, nämlich den des geringsten Widerstands durch Nachgeben gegenüber dem Koalitionspartner und der veröffentlichten Meinung, nicht wiederholen, ohne das Vertrauen ihrer Wähler und damit sich selbst aufzugeben. Wenn sie das in den kommenden vier Jahren tut, wird Deutschland 2029 ein politisches Erdbeben erleben. Die versprochene Wende in der Migrationspolitik ist die ureigene Verantwortung der Union für den sozialen Frieden in Deutschland. Im Übrigen wird ein großer Teil, wenn nicht die Mehrheit, der Wähler und der Basis der Sozialdemokraten dies genauso sehen.