Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In Bayern gibt es seit Samstag fast nur noch ein Thema: Erding. Etwa 13.000 Menschen kamen in dem sonst vor allem für sein Weißbier bekannten Städtchen zusammen. Was sie antrieb: der Zorn auf die Politik der Bundesregierung. Protestbewegungen brauchen meist einen konkreten Auslöser. Das sind in diesem Fall die Pläne für die Wärmewende aus dem grün geführten Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Nukleus der Bewegung war ein Erdinger Optiker, der in Greta-Thunberg-Manier als Einzelner in seinem Heimatort gegen diese Pläne demonstriert hatte.

Die Dynamik zur Massenveranstaltung entstand aber erst durch das Werben der in Bayern sehr beliebten Komikerin Monika Gruber. Sie begründete ihren Aufruf schon vor mehreren Wochen damit, dass die grünen Heizungspolitiker, allen voran der „Wirtschaftsvernichter“ Robert Habeck, „ganz offensichtlich wahnsinnig geworden“ seien. Mit dieser rustikalen Sprache hatte sie ganz offensichtlich den Nerv vieler Menschen getroffen. „Stoppt die Heizungsideologie“ stand auf einem Plakat direkt am Rednerpult.