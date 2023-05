So erreichen Sie Volker Resing:

Politik ist immer Problemlösen und symbolisches Handeln zugleich. Bei der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes hat sich inzwischen alles verkehrt. Aus dem Lösen von Problemen ist ein Probleme-Schaffen geworden, und das große Zeichen für den Klimaschutz ist zu einem Symbol für politisches Versagen mutiert. Dabei liegt das Scheitern der Regierung mit dem Heizungsgesetz auf drei Ebenen. Es geht um Qualität, Wirkung und Akzeptanz.

Der renommierte und weltweit angesehene Klimaforscher Ottmar Edenhofer hat es ganz nüchtern erklärt. Das Gesetz müsse aufgegeben werden. „Die Ampel hat sich beim Klimaschutz verheddert“, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dieser Satz ist für die Ampel wie ein Reset vom Systemadministrator. Größer könnte die Klatsche vor allem für die Grünen nicht sein, wenn der Star-Ökonom Edenhofer, der als Prophet und Mahner für mehr Klimaschutz gilt, ein derartiges Urteil abgibt. Und seine Schlussfolgerung ist so simpel wie klar: „Meine Empfehlung wäre es, kurz durchzuatmen, einen Schritt zurückzutreten und einen neuen Anlauf für die Heizungswende zu nehmen.“ Doch danach sieht es noch nicht aus.

Doppelbotschaften aus allen Richtungen

Bereits am Wochenende hatte die Debatte in der Koalition wieder Fahrt aufgenommen. Alle Ampelparteien wollen verblüffenderweise plötzlich deutliche Nachbesserungen am Gesetz, zugleich werfen sie sich gegenseitig Blockade vor. Das vorgeschlagene Mix aus Verpflichtungen und Ausnahmen, Entlastungen und Förderungen ist dabei jetzt schon so skurril, dass schwerlich ein praktikables Gesetz daraus werden kann.

Besonderer Meister im Senden politischer Doppelbotschaften ist diesmal SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich. Zunächst hatte er am Sonntag ausgeruht und ausholend in der FAS erklärt, das Heizungsgesetz brauche eine grundlegende Revision, es setze zu einseitig auf die Wärmepumpe, und die Austauschfristen seien zu eng. Der geneigte Leser traute seinem Bildschirm nicht. Wärmepumpen und Geschwindigkeit waren doch vom Hause Habeck als Kernbotschaften des Gesetzes in die Welt gesandt worden.

Klingbeils Selbst-Satire

Doch damit nicht genug. Mützenich hatte am Wochenende das Gesetz kritisiert und Änderungen verlangt, um sich dann am Montag ins Frühstücksfernsehen zu stellen und sich die FDP vorzunehmen. Der liberale Koalitionspartner nerve, weil er nun den weiteren Beratungsprozess um das Gesetz im Parlament blockiere. Denn im Zeitplan wolle er schon bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt unterdessen das Publikum wissen, große Änderungen werde es nicht geben, währenddessen der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zugleich erklärt, es brauche Änderungen am Gesetzentwurf. Mieter zum Beispiel müssten stärker berüchtigt werden.

Nur zur Erinnerung, dieser Gesetzentwurf hatte das Kabinett schon passiert. Ein Mega-Koalitionsschuss war dem vorausgegangen. „Da gibt es doch noch einige Dinge, die wir in den nächsten Wochen bis zur Sommerpause diskutieren müssen, damit dieses Gesetz wirklich ein gutes Gesetz wird“, sagt Klingbeil jetzt. Es klingt fast wie Selbst-Satire. Denn das ist ja das einzige, was bisher passiert ist: diskutieren.

Fachmann Edenhofer will neues Gesetz

Das Habck’sche Heizungsgesetz scheitert also zunächst an handwerklichen Mängeln, daran, dass der Entwurf vom angeblichen Super-Experten und Meisterstrategen Patrick Graichen schlicht im politischen Raum kaum jemanden zu überzeugen vermag. Vor der politischen Bewertung liegt die inhaltliche. Fachmann Edenhofer sagt: „Den nationalen Emissionshandel mit Emissionsobergrenzen sofort arbeiten zu lassen, ist klüger als die Verbots- und Gebotspolitik.“ Wohlgemerkt: Es ist nicht die Opposition, die hier am lautesten gegen das Gesetz schießt. Inzwischen gibt es Gerüchte, dass der Text gar nicht im Ministerium selbst, sondern von dem einschlägigen Umfeld Graichens mitverfasst worden sein soll.

Die Qualität stimmt nicht. Die klimapolitische Wirkung wird bezweifelt, und zur Akzeptanz geht von Umfragen ein klares Signal aus. Eine satte Zweidrittelmehrheit der Deutschen lehnt das Gesetz ab. Habeck war angetreten, der Bevölkerung den Klimaschutz erklären zu wollen, nicht von oben, sondern aus der Mitte der Gesellschaft sollte er funktionieren. Das ist neben der Qualität die schwere Niederlage.

Schließlich scheint das Heizungsgesetz dazu in der Lage, die Koalition an den Rand des Nervenzusammenbruchs zu bringen. Oder noch darüber hinaus. Der Neustart, den FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai nun vorschlägt, scheint das einzig sinnvolle. Aber obwohl seine Kritik, seine Analyse und sein Vorschlag dem seiner Partner bei SPD und Grünen sogar ähneln, sind diese (noch) nicht in der Lage, ihm zu folgen. Sollte Scholz es noch mal gelingen, den erneuten Ampelausfall zu reparieren, wird es nicht ohne erhebliche Blessuren gehen. Mit einem neuen Staatssekretär allein ist es nicht getan. Vielleicht braucht es noch mehr Rücktritte.