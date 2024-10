„Der Zuzug ist zu viel und nicht mehr stemmbar. Eine strikte Begrenzung der Migration ist dringend nötig. Insgesamt muss daher die Zahl der Asylanträge auf weit unter 100.000 im Jahr reduziert werden. Zudem bedarf es einer grundlegenden Reform des Asylrechts und einer Evaluation betreffender Rechtsinstitute. Es darf keine Denkverbote geben“, so lautet der – in einschlägigen Medien mit dem in der Migrationsdebatte gerne verwendeten Begriff „umstritten“ bedachte – Passus, den die CSU auf ihrem Parteitag in Augsburg dieses Wochenende verabschieden möchte.

Es ist einer von vielen, wie die Bild schreibt, „inhaltlichen Pflöcken“, die Markus Söder mit Blick auf den anstehenden Bundestagswahlkampf einschlagen will. Welche noch, das wurde bei seiner Rede am Freitagabend vor den Delegierten deutlich. Denn die Lage sei ernst, so Söder, das Timing für den Parteitag könnte ein Jahr nach der Bayern-Wahl und ein Jahr vor der Bundestagswahl aber nicht besser sein. Für Söder steht fest: „Die Ampel muss weg.“ Keine zwei Minuten hat es gedauert, bis Söder diese Forderung am Freitag durchs Mikrofon in den Saal presste. Vorbei die Zeit des „Wischi-Waschi“, soll das heißen, sondern „Klartext“, so Söder. Man müsse den Bürgern sagen, wofür die Union sei – und wogegen.

Olaf Scholz nämlich

Wie bei solchen Auftritten üblich, hatte auch der von Söder etwas von Kabinenansprache. Die Mannschaft soll eingepeitscht werden für die künftigen Herausforderungen, für den Kampf um Mandate und letztendlich auch für den Kampf um Deutschland, den, bleiben die Umfragen halbwegs stabil, in einem Jahr die Union für sich entscheiden dürfte. Eine „gemähte Wiese“, wie Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier kürzlich schrieb, ist die Sache trotzdem nicht. Und wer weiß, wer auf den letzten Metern vielleicht doch noch irgendwas Falsches sagt oder zum falschen Zeitpunkt lacht und wer dann doch noch davon profitieren könnte.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Aussichten für die Union schon lange nicht mehr so gut waren. Denn Söder hat ja Recht, wenn er, wie am Freitag, darauf hinweist, dass die Ampel derzeit mit Auflösungserscheinungen regiert. Nouripour und Lang sind bei den Grünen weg. Kühnert bei der SPD. Der Kanzler ist unbeliebt wie nie. Erfolgsmeldungen über die Ampel gab es schon lange nicht mehr. Deshalb: „Es ist Zeit für die Wende. Es ist Zeit für die Union“, so Söder. Und die wiederum hat sich kürzlich – und das überaus vorzeitig – ja auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten geeinigt. Selbst Söder gab da klein bei und zeigte tatsächlich Lernfähigkeit aus dem Unionsdesaster der vergangenen Bundestagswahl, als sich Laschet und Söder so intensiv stritten um die Kanzlerschaft, dass sich am Ende ein Dritter freute: Olaf Scholz nämlich.

Gut drauf ohne Gendern

Wie bei Söder üblich, durfte am Freitag aber auch das Eigenlob – respektive das Bayernlob – nicht fehlen. Denn bekanntermaßen glaubt man bei der CSU tatsächlich, dass es dem Bundesland wegen der CSU so gut geht und dass es Bayern ohne die CSU eben deutlich schlechter gehen würde. Das kann die CSU, das kann Markus Söder selbstverständlich behaupten, weil es schwierig ist, hier irgendeinen Gegenbeweis anzutreten. Aber auch daher kommt es eben, das Selbstbewusstsein eines Markus Söder und einer CSU. Daher, dass Bayern ist, was es ist. Technologisch gut drauf, weitgehend sicher, wirtschaftlich stark – und das Ganze ohne Gendern und linke Identitätspolitik. Verrückt.

Aber zurück zu Söders Rede in Augsburg. Während dieser Rede kam er auch auf den jüngsten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München zu sprechen. Und entschied sich für den markigen Satz: „Lieber ein toter Terrorist als ein toter Polizist.“ Bei der Gelegenheit rechnete Söder auch direkt mit „linken Kulturintellektuellen“ ab und damit, dass diese ihrem Antisemitismus freien Lauf ließen. „Wir sind anders“, sagte Söder. „Die Flagge Israels weht vor der bayerischen Staatskanzlei, sie weht aber auch in unseren Herzen.“

Ein klares Bekenntnis Söders zu einem Land, das derzeit an mehreren Fronten sein Fortbestehen sichern muss. Und auch ein Signal an die Ampel und insbesondere an Außenministerin Annalena Baerbock, die durch ihre Wortwahl rund um den Nahostkonflikt erst kürzlich wieder für Kopfschütteln sorgte. Baerbock erwähnte Söder dann auch noch beim Namen, sprach von einem „Ausrutscher“ auf internationalem Parket. Nicht dem ersten. „Frau Baerbock wirkt nicht wie eine Außenministerin, sondern eher wie eine Aktivistin einer NGO“, sagte Söder. Die Welt sei kompliziert und es bringe nichts, diese durch eine „rosarote oder – an der Stelle – durch eine grüne Brille“ zu sehen. Es bringe nichts, die Welt zu belehren. Dies nerve nur und schade Deutschland.

Grüne Planwirtschaft

Auch mit dem angekündigten „grünen Wirtschaftswunder“, auf das die Deutschen immer noch warten, rechnete Söder ab. „Der Prozess der Deindustrialisierung schreitet voran“, sagte Söder. Doch wer sei schuld am Niedergang? Habeck könne es jedenfalls nicht sein, so Söder, jedenfalls dann nicht, wenn man Habeck glauben möchte. Söder sieht das anders: „Robert Habeck ist das nette Gesicht, aber das Gesicht der Krise. Ein charmanter Märchenonkel, Salonlöwe, beliebt und begehrt in Berliner Medienblasen. Aber null ökonomische Kompetenz, null Strategie in der Krise. Ich bleibe dabei: Das ist der schlechteste Wirtschaftsminister, den Deutschland je hatte.“ Applaus im Saal.

Söder setzte aber noch einen drauf – und verlas ein „ökonomisches Sündenregister“ des Robert Habeck. Als wäre Söder der Nikolaus, der dem Robert gleich einen mit der Rute geben wird. Vorher aber noch kurz erklärt, warum. Söder sprach über die Automobilindustrie und die Elektromobilität genauso wie über die grüne Energiewende, Habecks Heizungsgesetz, den Ausstieg aus der Kernenergie und überhaupt über die „grüne Planwirtschaft“, die Söder am Teufelswerk sieht. Dabei erneuerte er auch sein Versprechen, künftig nicht mit dem Grünen regieren zu wollen: „Nein zu Schwarz-Grün für die CSU.“

Der Teufel trägt Prada

Die Ampel, so Söder weiter, sei keine „Übergangsregierung“, wie es der scheidende Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour einmal formulierte, sondern eine „Untergangsregierung“. Daher wären sofortige Neuwahlen aufrichtiger, als noch ein Jahr erfolglos weiter zu regieren. In der Ampelpolitik sieht Söder auch die Ursache für das Erstarken der AfD und sprach sich gegen ein AfD-Verbotsverfahren aus. Das gebe der Partei nur die Chance, sich als Märtyrer darzustellen: „Man darf Täter nicht zu Opfern machen“. Man müsse stattdessen eine bessere Politik machen.

Und in Richtung BSW sagte Söder: „Für uns gilt auf Bundesebene eigentlich eine Unvereinbarkeit mit diesem alten Sozialistenclub.“ Der Wagenknecht-Partei warf er vor, dass Putin dort mit am Tisch sitzen würde. Sahra Wagenknecht sehe zwar nicht mehr aus wie Rosa Luxemburg, so Söder, aber „der Teufel trägt manchmal eben doch Prada.“ Alle hätten Hoffnung auf Waffenruhe in der Ukraine, so Söder, „aber nicht durch eine Kapitulation der Ukraine“. Es wäre mehr noch „schäbig“, würde Deutschland der Ukraine über Nacht die Hilfe streichen. Zudem müssten auch Deutschland und die USA weiterhin zusammenarbeiten. Unabhängig davon, wer am Ende Präsident werde: „Da hat jeder seine Präferenzen“, sagte Söder schmunzelnd.

Warum aber sind AfD und BSW dann so stark? „Ich glaube, es liegt an einem schweren Störgefühl, das unser Land erfasst“, sagte Markus Söder. Und zählte auf, was früher alles besser gelaufen wäre; von der Deutschen Bahn bis zur Inneren Sicherheit; von der Pünktlichkeit der Post bis zum deutschen Erfolg im Bankensektor. „Deswegen muss unser Versprechen tief und ernsthaft sein, dass wir Ampelschaden reparieren und Deutschland wieder auf Vordermann bringen“, sagte Söder. Und zwar so: Steuern senken, Bürokratie eindämmen, Lieferkettengesetz aussetzen, Ehrenamt stärken, Datenschutz reduzieren, Bauen erleichtern, Cannabis wieder verbieten, „Schnapsideen“ grundsätzlich bleiben lassen – und wer nicht arbeiten will, sollte bestraft, nicht belohnt werden.

Selbstverständlich kam Söder auch noch auf die Migration zu sprechen, die Deutschland finanziell, strukturell und kulturell über den Kopf wachse, so Söder. Allein Bayern stelle zwischen 2018 und 2025 insgesamt 18 Milliarden Euro für Zuwanderung zur Verfügung, rechnete Söder vor. Dafür könne man, so Söder, 50 Mal die Allianz Arena bauen und pro Jahr Tausende Kita-Plätze und mehr schaffen. Viele Menschen fühlten sich außerdem nicht mehr sicher im eigenen Land: „Es braucht eine echte Asylwende und nicht nur Tippelschritte.“ Und so schloss sich am Freitagabend dann auch der Kreis zum eingangs erwähnten Passus, den die CSU auf ihrem Parteitag verabschieden will. Denn, so Söder: „Wer nichts ändert, der kapituliert.“

Weichen stellen

Abschließend kam Söder noch auf die Zusammenarbeit mit der CDU zur Bundestagswahl in einem Jahr zu sprechen. Man stelle derzeit die Weichen, so Söder. Positiv sei zunächst, dass beide Parteivorsitzenden eine hohe Akzeptanz hätten. „Und ich sage das jetzt in der mir eigenen Bescheidenheit: Für einen CSUler sind die Werte in ganz Deutschland auch gar nicht so übel.“ Lacher im Saal und selbst Söder musste über seine Worte schmunzeln, nicht wegen den Werten, sondern wegen der von ihm betonten Bescheidenheit. Denn auch Söder weiß: Ihm kann man vieles vorwerfen. Mangelndes Selbstbewusstsein gehört nicht dazu.

Söder jedenfalls lobte die gute bisherige Zusammenarbeit mit Friedrich Merz („keine Sticheleien, keine Spielchen“) und dessen „klaren Kompass“ in der Migrationspolitik. Außerdem betonte Söder einmal mehr, Friedrich Merz, der „von seinem Vorrecht gebraucht gemacht“ habe, zu unterstützen. Unter großem Applaus gab er dafür ein Versprechen ab: „Es wird keinen Streit und keinen Zwist geben. Wir schicken Olaf Scholz gemeinsam in die Rente.“ Söder schloss mit den Worten: „Lasst uns diese Bundestagswahl 21 rocken! Alles, alles Gute! Gott schütze Bayern, Gott schütze die CSU und Gott schütze diesen Parteitag!“