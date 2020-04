Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Es war 27 Tage her, seitdem ich das Haus zum letzten Mal verlassen hatte. Seit dem 1. März hatte ich mit meiner Mitbewohnerin unter angeordneter Quarantäne gestanden. Unser Mitbewohner war der erste Corona-Fall in Berlin gewesen. Es folgten zwei Wochen möglicher Inkubationszeit für meine Mitbewohnerin und mich. Nach vierzehn Tagen wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet. Glücklicherweise saß ich den Infekt ohne Komplikationen aus. Doch der positive Corona-Test bedeutete für mich auch mindestens zwei weitere Wochen Quarantäne.

Der Anruf, dass ich mich jetzt wieder frei bewegen dürfe, erreichte mich am frühen Nachmittag. Man hatte mich nicht erneut getestet – Ressourcenknappheit. Nach täglichen Kontrollanrufen und genauer Prüfung, ob ich auch keine Symptome mehr aufwies, erklärte man meine Quarantäne für beendet.

Die kleine Insel namens „Wohnung“

In den letzten vier Wochen hatte ich stets das Gefühl, die Situation der Isolation gut zu meistern. Bestens vernetzt, alle Social Media Kanäle offen, Home Office und ein paar Fenster zur Straße – die Verbindung nach draußen stand. Auf der kleinen Insel namens „Wohnung“ schuf man sich seinen Mikro-Kosmos, in den man die Außenwelt so gut wie nur möglich integrierte.

Gutes Essen und Routine halfen, die (Arbeits-)moral oben zu halten. Ich dachte, durch diese verordnete Zwangspause würde ich die aktuellen Vorgänge in der Gesellschaft nur besser verstehen und nachvollziehen können. Und dann trat ich vor die Tür. Durchatmen, geradeaus laufen – das sind die kleinen neuen Freuden.

Die Außenwelt: unverändert

Von mir fiel eine größere Last ab, als nur der Mangel an Frischluft und Bewegung. Wenn man vier Wochen eingesperrt ist, belastet einen das auch psychisch. Da helfen auch die empfohlenen Quarantäne-Tipps nicht oder der schlaue Hinweis, die Zeit zur Selbstoptimierung nutzen. Diese weltbewegende Krise beschäftigte mich in der Isolation mehr, als sie es unter normalen Bedingungen getan hätte. Die natürlichen Reize der Außenwelt konnten mich in der Quarantäne nicht ablenken.

Vier Wochen lang hatte ich die Nachrichten intensiv verfolgt. Ich hatte die Mahnungen gehört, das Krisenmanagement analysiert, die Bilder aus Italien gesehen. Und auf der großen Straße vor meiner Wohnung hatte sich so gut wie nichts verändert. Sicher, die Geschäfte waren geschlossen. Aber der Verkehr brummte weiter und es waren immer noch genug Menschen unterwegs. Hätte ich es nicht besser gewusst, ich hätte nicht gemerkt, dass in Deutschland ein hochinfektiöses Virus wütet.

Paradoxe Beobachtungen Einzig an dem Verhalten der Menschen merkte ich, dass etwas in der Luft lag. Wenn man immun ist, weil man die Krankheit hinter sich hat, bewegt man sich selbstverständlicher. Wenn man den neuen gesellschaftlichen Kodex nicht kennt, sowieso. Auf dem Gehsteig wichen mir Leute mit Gesichtsmasken aus. Ich beobachtete die neuen Begrüßungsprozeduren als Einzige belustigt.

