Cicero im Oktober

Kennen Sie diese dunklen zwei Stunden morgens zwischen vier und sechs Uhr? Manchmal kommen sie da, die bösen Geister und die Bedrängungen, alles rast und stürmt, und der Geist und der Verstand sind noch nicht wach genug, um den diffusen Ängsten etwas entgegenzusetzen. Zu viel auf einmal, ein Gefühl der Ohnmacht und Überforderung breitet sich aus. Nach dem Aufstehen und der ersten Tasse Kaffee sieht die Welt dann wieder ganz anders aus.

In jüngster Zeit scheinen sich diese dunklen Stunden und das Gefühl der Überlastung bei vielen Menschen auf den gesamten Tag auszudehnen. Da ist die Beschleunigung durch die Digitalisierung, da ist ein globaler Konkurrenzkampf, gegen den die soziale Marktwirtschaft des rheinischen Kapitalismus wie eine karitative Veranstaltung wirkt.

Woher kommt das Gefühl einer Überlastung?

Europa und der Westen verlieren im Weltvergleich ihre Spitzenposition, die Migration setzt den Kontinent unter zusätzlichen Druck. Und dann kommt da noch ein fieses Virus und legt die Welt in einer Weise lahm, wie wir es zu Lebzeiten nicht gesehen haben. Mit dem Brand im griechischen Lager Moria meldet sich auch die Migration als buchstäblich drängendes Thema zurück, Existenzsorgen und Zukunftsängste machen sich breit, bei vielen nicht ohne Grund.

Sind wir am Limit? Oder schon darüber? Warum sind manche so wundgescheuert, dass sie sich mit politisch völlig anders Denkenden auf gemeinsamen Demonstrationen wiederfinden? Die Erfahrungen des Soziologen Heinz Bude als Mitglied im Beratergremium des Corona-Kabinetts waren für meinen Kollegen Alexander Marguier einer der Auslöser, um der Frage nachzugehen, woher dieses Gefühl der Überforderung kommt – und welche realen Grundlagen es hat. Und ein Schriftwechsel mit seiner einstigen Kommilitonin Marie, die trotz ihrer bürgerlichen Lebensverhältnisse bei der großen Corona-Demo in Berlin mit auf die Straße ging.

Zwischen Abstiegsangst und Debattenarmut

Mit Heinz Bude hat Marguier ausführlich gesprochen, ebenso mit dem Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz. Und Marie hat er auf die Demo begleitet. Er hat Politiker wie Sahra Wagenknecht von der Linken und Michael Kretschmer von der CDU gefragt, woher dieses Phänomen kommt. Marguiers Befund: Es mischen sich Abstiegsängste einer bisher gut situierten Mittelschicht mit einem Mangel an pluralistischer Debatte im Parlament. Die findet übrigens zunehmend in den sozialen Netzwerken statt. Was die Sache nicht besser macht.

