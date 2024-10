Cicero Jugend-Serie „Contra Woke”

Die Medien sind in den letzten Jahren daran gescheitert, ein Bild der jungen Generation zu zeichnen, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Wir möchten die Debatte über die Generation Z daher nicht länger identitätspolitisch motivierten Redaktionen überlassen. Denn junge Menschen bewegt mehr als Fridays for Future, Body Shaming und Black Lives Matter.

Die Shell-Jugendstudie erfragt alle vier bis fünf Jahre die Lebenswelten und Perspektiven junger Menschen auf politische und soziale Themen sowie deren politische Einstellung. Für die 19. Jugendstudie dieser Reihe wurden zu Beginn des Jahres 2509 repräsentativ ausgewählte 12- bis 25-Jährige befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die Jugend in Deutschland denkt eher konservativ, blickt optimistischer als zuvor in die Zukunft und hat doch große Angst vor einem Krieg in Europa.

Nach der Veröffentlichung der Studie überrascht zunächst die wechselhafte Rezeption in den Medien. Schließlich sind die Ergebnisse der Shell-Studie eigentlich Grund zur Freude. Eine Jugendstudie des Sozialwissenschaftlers Klaus Hurrelmann zeichnete im April dieses Jahres noch das Bild einer depressiven Generation im Dauerkrisenmodus und stellte darüber hinaus einen klaren Rechtsruck in dieser fest. Die Shell-Studie dagegen kann Mut machen. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen beider Geschlechter, 55 Prozent, bezeichnet sich beispielsweise als politisch interessiert. Die jüngst attestierte Politikverdrossenheit scheint also rückläufig, und auch die kollektive Depression der Generation Z bestätigt die Shell-Studie so nicht.

Die Jugend ist dem Mainstream nicht links genug

Zwar haben die Sorgen und Ängste der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland 2024 deutlich zugenommen – ihr Vertrauen in eine positive Zukunft aber auch. Insgesamt blicken 55 Prozent der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen optimistisch auf die „Zukunft unserer Gesellschaft“. Das sind die besten Ergebnisse seit 2002. „Junge Menschen sind sehr besorgt, aber pragmatisch und optimistisch zukunftsgewandt“, ordnet Studienleiter Mathias Albert das Ergebnis ein.

Außerdem ordnen sich Jugendliche und junge Erwachsene laut der Studie im Durchschnitt politisch sogar leicht links ein. Nun mag man darüber streiten, wie bedeutsam solche politischen Bekenntnisse wirklich sind, wenn das politische Klima weiter angespannt ist und sich an den Rändern weiter aufheizt. Der häufig angeprangerte „Rechtsruck“ der jungen Generationen, den auch die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ im Frühjahr 2024 konstatierte, ist für den Moment jedenfalls kein Thema mehr.

Und doch zeigt sich eine deutliche Veränderung bei den männlichen Studienteilnehmern: Rund ein Viertel der jungen Männer bezeichnet sich selbst als rechts oder eher rechts – 2019 war es noch weniger als jeder Fünfte. Das lässt sich im Kontext der Studie eher mit einer generellen politischen Polarisierung erklären, aber bei Bedarf auch gerne anders deuten. N-TV wählte beispielsweise die Schlagzeile „Jeder vierte junge Mann in Deutschland bezeichnet sich als rechts“ bewusst negativ. Der Spiegel fragte provokativ: „Wie rechts ist Deutschlands Jugend – und was fürchtet sie?“ und fordert an anderer Stelle direkt die Abschaffung des „Männlichkeitswahns“. Die Frankfurter Rundschau sieht in den Studienergebnissen sogar eine „alarmierende Entwicklung“. Die mehrheitlich leicht linke Jugend ist dem Mainstream also immer noch nicht links und auch sonst nicht angepasst genug.

„Generation Z: Besser als ihr Ruf?“

Die Ergebnisse der Shell-Studie stellen auch darüber hinaus für viele etablierte Medien ein Problem dar. Schließlich haben sie das letzte Jahr damit verbracht, jungen Menschen eine kategorische Nähe zu rechten, am besten sogar direkt rechtsextremen Einstellungen zu attestieren. Und eine kollektive Depression und eine Abneigung gegen Arbeit noch dazu. Dahingehend muss jetzt erstmal der Rückwärtsgang eingelegt werden. „Generation Z: Besser als ihr Ruf?“ titelt so beispielsweise das ZDF.

Zeit Online, Welt oder auch die Tagesschau dagegen sehen die Studienergebnissen eher positiv. Überhaupt scheint in den Redaktionen noch nicht ganz festzustehen, ob man schon bereit ist, das Narrativ der kaputten, rechten Jugend final loszulassen. Außerdem war die Jugend ja gerade noch rechts und ist immer noch politisch divergent, darf sie jetzt plötzlich Lust auf die Zukunft haben? Oder muss man damit warten, bis die Grünen wieder 50 Prozent Zustimmung in der jüngsten Wählergruppe erreichen?

Die Jugend denkt nicht so, wie Paus das gerne hätte

Die Vorstellung der Studie war auch für Bundesfamilienministerin Lisa Paus mutmaßlich ein eher unangenehmer Pflichttermin im politischen Kalender. Noch im Juni dieses Jahres hatte Paus sich in einem Gastbeitrag in der FAZ als paternalistische Generationen-Nichtversteherin geoutet und für die ernüchternden Europawahlergebnisse der Ampel-Parteien allerhand oberflächliche Erklärungen geliefert. Der damals angeprangerte Rechtsruck fehlt Lisa Paus jetzt allerdings im Verantwortungs-Bingo.

Deswegen redete Paus am Dienstag viel über Demokratie und über ihr Lieblingsthema: Bildung. Politische Bildung. Am besten viel, schnell, im Kindergarten und der Schule, denn wie soll man sonst die eigene Ideologie schnellstmöglich an junge Menschen herantragen? Das ausgesprochen teure Regierungsprogramm „Demokratie leben“ möchte Paus gerne stärker fördern und darüber hinaus das von ihr initiierte Demokratiefördergesetz nach langen, bremsenden Debatten endlich an den Start bringen. Der wirkliche Grund dafür: Die Jugend denkt weiterhin nicht so, wie Paus das gerne hätte. Denn um den wirklichen Schutz der Demokratie im hellenistischen Sinne geht es Lisa Paus hierbei wohl kaum.

Keine Generation Regenbogen

Überhaupt zeigte sich die grüne Ministerin bei der Vorstellung der Studie von der Zuversicht der jungen Generationen überrascht. Das ist verständlich, schließlich widersprechen viele der Überzeugungen junger Menschen der Weltsicht der grünen Ministerin diametral. Vielfalt und Regenbogen sind eben nicht zwangsläufig eingepreiste Positionen der Jugend in Deutschland.

49 Prozent aller Befragten wünschen sich beispielsweise weniger Migration, und 48 Prozent sind der Auffassung, der Staat kümmere sich mehr um Flüchtlinge als um „hilfsbedürftige Deutsche“. Dass Paus, die in ihrem eingangs erwähnten FAZ-Beitrag die Massenmigration noch als probates Lösungsmittel für den demografischen Wandel und das Rentenloch anpries, solche Probleme der Jugend nur beiseitewischt, überrascht nicht. Dabei hätte gerade im Rahmen der Jugendstudie die Möglichkeit bestanden, sich Sorgen und Wünsche junger Menschen wirklich anzuhören. Auch wenn diese nicht mit der eigenen Meinung konform gehen.

Denn auch auf hypersensibles Gendern hat keiner so wirklich Lust: Lediglich 33 Prozent der jungen Frauen und nur zwölf Prozent der jungen Männer befürworten die Gendersternchen und andere Sprachverbiegungen. Insgesamt sprechen sich 42 Prozent der Befragten „völlig oder eher“ gegen das Gendern aus und nur 22 Prozent „völlig oder eher“ dafür.

Höchste Zeit, den Kurs zu überdenken

Paus dürfte auch daran zu knabbern haben, dass die Generation Greta Geschichte ist. Bei der Veröffentlichung der letzten Shell-Studie im Jahr 2019 waren alle politisch linken Akteure noch hellauf begeistert von der „grünen Jugend“ und der „Fridays for Future“- Bewegung. Doch die Freitage werden schon lange wieder in Klassenzimmern oder Unigebäuden verbracht. Statt Klimawandel oder Umweltverschmutzung sind die Angst vor einem Krieg in Europa (81 Prozent) sowie die Sorge um die wirtschaftliche Lage und möglicherweise steigende Armut (67 Prozent) an die Spitze der abgefragten Ängste gerückt. Auch die destruktive Wirtschaftspolitik der Grünen und ihre Einstellung zum Krieg in der Ukraine dürften auf dieses Konto eingezahlt haben. Die Forderung nach noch mehr Waffenlieferungen kommt wohlmöglich auch bei der eigenen Stammklientel nicht besonders gut an.

Nicht grundlos denken 44 Prozent, eine „starke Hand“ müsste Ordnung in „unseren Staat“ bringen. Schließlich werden solche totalitären Tendenzen nicht zuletzt auch durch die Untätigkeit der Bundesregierung angesichts der weltweiten Krisen und Kriege begründet. Die Gründe für die wenigen wirklich besorgniserregenden Ergebnisse der Jugendstudie liegen jedenfalls nicht im Verantwortungsbereich der jungen Menschen. Sondern an klarem politischem Versagen der Regierungsparteien in den letzten Jahren.

Wenn 57 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass „vieles, was woanders selbstverständlich ist“, bei uns nicht funktioniert, dann ist es höchste Zeit, den aktuellen Kurs zu überdenken. Auch für Lisa Paus und die Grünen.