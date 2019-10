Vor exakt einem Jahr, am 29. Oktober 2018, gab Angela Merkel ihren bevorstehenden Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz bekannt. Sie zog damit die Konsequenz aus vorangegangenen Wahlschlappen, die nicht nur, aber eben zum großen Teil einer bizarren Migrationspolitik geschuldet waren. Jeder in der Union weiß das, aber nur ein Teil spricht es offen aus. Man muss sich nur mal mit CDU-Abgeordneten unterhalten, die fast alle zu diesem Thema nicht zitiert werden möchten: Da bricht die offizielle Legende von wegen „Die Flüchtlingsdebatte interessiert niemanden mehr“ ganz schnell in sich zusammen. Von der Parteibasis ganz zu schweigen. Außerdem wäre Merkel zweifelsfrei auch heute noch CDU-Chefin, wenn sie im Spätsommer 2015 nicht die Schleusen geöffnet hätte. Der erschreckende Erfolg der AfD sowie die ungelöste Führungsfrage bei der CDU sind selbstverschuldet. Wer diesen Zusammenhang leugnet, lebt in einem politischen Paralleluniversum.

Zurück zum 29. Oktober 2018, der nicht nur ein Neuanfang hätte werden können, sondern werden müssen. Die Chance aber wurde vertan, und daran hat Merkel keine Schuld. Die CDU hat sich vielmehr nicht getraut, einen klaren Politikwechsel zu vollziehen, der die Fehlentscheidungen der Merkel-Ära korrigieren würde. Denn anders als vielfach behauptet, waren weder die „Energiewende“ noch die „Grenzöffnung“ (um nur zwei Beispiele zu nennen) ein Herzensanliegen der Bundeskanzlerin. Sie war jeweils lediglich einem kühlen Machtkalkül gefolgt – und den Ratschlägen der Demoskopen. Ohnehin wäre es eine Fehlannahme, Angela Merkel politischen Weitblick zu unterstellen. Auch das ist übrigens in weiten Teilen der CDU-Funktionselite hinlänglich bekannt. Aber weil die Merkel-CDU mit ihrem gesellschaftlichen Weichspül-Programm so lange so erfolgreich gewesen war, hielt man weiterhin Kurs. Besser gesagt: Man fährt weiterhin auf Sicht.

