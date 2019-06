Dass die populistische Wutrede eines 26-Jährigen dennoch so viel Öffentlichkeit fand, liegt vielmehr am verheerenden Zustand der beschimpften Partei: Wenn die CDU nicht so unfassbar schwach wäre, könnte ein politischer Nobody wie Rezo mit seinem beherzten Tritt in den Hintern kaum für derartige Verunsicherung sorgen. Spektakulär war nicht das Video selbst, sondern wie hilflos die Parteiführung darauf reagierte. Man könnte auch sagen: Die CDU verhält sich zu Rezo wie die SPD zu Kevin Kühnert.