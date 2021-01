So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Vor fast einem Jahr wurde Thomas Kemmerich mit Stimmen der CDU, FDP und AfD zum thüringischen Ministerpräsident gewählt. Das „Erdbeben von Erfurt“, wie es damals genannt wurde, erschütterte auch die Hauptstadt. Eine Konsequenz: Annegret Kramp-Karrenbauer, glücklos in der Führung ihrer Partei, kündigte ihren Rücktritt an. Ein Parteitag sollte ihre Nachfolge klären, doch dann kam Corona und die Klärung der Führungsfrage wurde immer wieder verschoben.

Nun ist es so weit: Am Freitagabend beginnt der CDU-Parteitag, der aufgrund der Pandemie der erste digitale Parteitag der Christdemokraten sein wird. Um 18 Uhr wird er eröffnet mit einer Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer, einem Grußwort von Kanzlerin Angela Merkel und einer Rede des Generalsekretärs Paul Ziemiak. Auch CSU-Chef Markus Söder und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden am Freitagabend ein Grußwort halten.

Samstag ist der Tag der Entscheidung

Der entscheidende Tag wird allerdings der Samstag sein: Zunächst werden die drei Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen ab 9:30 Uhr ihre Bewerbungsreden halten, dann wird gewählt. Die digitale Abstimmung wird zwar durch eine Briefwahl erst in den kommenden Wochen bestätigt, der Sieger wird aber bereits am Samstag verkündet.

Den Parteitag können Sie hier im Livestream, den die CDU zur Verfügung stellt, ab Freitagabend um 17:45 Uhr mitverfolgen: