Es ist soweit, in der CDU endet der Vormerz – und folgen wird nicht weniger als ein Epochenumbruch. Was dieser für die Union und damit für das ganze Land bedeutet, ob ein Weiter so, eine Gegenbewegung des Biedermeier oder gar eine Revolution, ist vollkommen offen.

20 Jahre ist es her, dass Angela Merkel im April 2000 den CDU-Parteivorsitz von Wolfgang Schäuble übernommen hatte. Nach ihr folgten 2018 zwei Jahre glücklosen Interregnums von Annegret Kramp-Karrenbauer. Bundeskanzlerin ist nach wie vor und in der Pandemie wie nie zuvor Angela Merkel.

Doch am Samstag nun entscheiden die 1001 Unions-Delegierten über den weiteren Weg der derzeit letzten verbliebenen deutschen Volkspartei CDU – und sie haben so viel Macht wie nie. Erstmals in ihrer Geschichte führt die Union eine coronabedingt dezentral veranstaltete, digitale Vorsitzendenwahl durch. Erneut tritt Friedrich Merz an, dieses Mal nicht gegen AKK, sondern gegen Norbert Röttgen und Armin Laschet.

Keine Stimmung, kein Applaus, kein Raunen

So lahmgelegt das Land, so unruhig ist die Union. Denn nicht nur vollkommen offen ist dieses Mal das Votum vieler CDU-Delegierter. Sie sind so schwer zu beeinflussen und ihre Stimmung so schwer zu erspüren wie nie zuvor. Früher traf man sich im Kreis- und Landesverband oder etwa noch am Abend vor einer solchen Wahl bei Bier und Wein und schwor das Delegierten-Parteivolk ein. Im Lockdown-Modus versuchen es die Wahlkämpfer und ihre Mitstreiter nun seit Tagen und Wochen über unzählige Telefonate, über Chats in Messengergruppen, über Posts in Social Media, über TV-Interviews und Gastbeiträge. Trotz bundesweiter stiller Post, die Stimmungslage bleibt eine riesige Blackbox.

Und so bleibt, auch wenn inzwischen viele Landesverbandsvorsitzende und auch die Frauenunion ihren Favoriten (meistens Armin Laschet) empfohlen haben, die Nervosität extrem hoch. Egal, mit wem man aus welchem der drei Lager spricht, alle beklagen, wie schwer der Zugriff auf die tatsächliche Stimmung der 1001 Delegierten dieses Mal sei. Ihre Bewerbungsreden werden Röttgen, Merz und Laschet steril vor Kameras halten müssen, ohne das große sonst anwesende Parteipublikum.

Morgen startet unser 33. @CDU-Parteitag. Es ist alles vorbereitet. Exklusiv von unserem #wegenmorgen-Set die ersten Einblicke: pic.twitter.com/Fy5QqAZr6X — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) January 14, 2021

Es gibt also nichts Greifbares zu erspüren – keine Stimmung, kein Applaus, kein Raunen im Saal. Es obliegt maßgeblich ihrer eigenen Vorstellungskraft, wer ihnen wo, wie und mit wem zuhört. Nicht Nebensitzerinnen oder Hintermänner tragen dann unterschwellig zur Wahlentscheidung bei. Stattdessen könnten dieses Mal die Familien als Mitzuschauer zu spontanen Einflüsterern werden, ein coronakonform anwesender weiterer „Hausstand“ oder gar das horoskopisch gedeutete Schwanzwedeln des Hundes. In jedem Fall werden die Messenger-Chat-Gruppen überquellen und die Spontan-Schalten zwischen den Unions-Wohnzimmern eine ganz eigene Dynamik auslösen können. Die einzelne Macht der Tausendundeins war nie so gravierend anders als 2021.

Merkel geht, die Partei bleibt Und über alledem schwebt der noch immer sehr lebendige, pandemisch gestärkte Geist der Kanzlerin. Noch immer scheint es nicht die Partei und erst recht nicht das ganze Land realisiert zu haben: Merkel geht weg. Aber die Partei bleibt. Gespalten oder geeint? – Diese Frage stellen sich viele Parteimitglieder.