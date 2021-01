So erreichen Sie Felix M. Hauffe:

Felix M. Hauffe hat einen Master in Political Communication der Universiteit van Amsterdam und arbeitet als politischer Referent im Bundestag. Vorige Stationen waren der Rat der Europäischen Union sowie das Europäische Parlament. Ferner engagiert er sich als stv. Sektionsleiter Brüssel in der Gesellschaft für Sicherheitspolitik.

Die politische Mitte zu sein ist mühsam. Sowohl von links als auch von rechts wird sie attackiert und muss gleichzeitig der vermittelnde Ort sein, an dem Kompromisse geschlossen werden. Dabei wird sie immer wieder von den verschiedensten Gruppierungen und Parteien für sich beansprucht. Die Grünen beispielsweise haben erkannt, dass sie nicht nur mit linkem Radau, sondern mit staatspolitischer Verantwortung, Wahlen und Wähler gewinnen können. Querdenker jedweder Couleur rufen „Wir sind das Volk!“ und auch die AfD ist sich nicht zu schade, ihre rechtsradikalen Positionen als „bürgerlich“ verkaufen zu wollen.

Nicht erst seitdem sich die SPD mehr und mehr von mittigen Positionen und somit auch von unzähligen Wählern löste, wurde die Mitte von keiner Partei derart mit Leben und Inhalten gefüllt wie von der CDU - bestehend aus ihrem sozialliberalen und konservativen Flügel. In einer Zeit, in der wir vor riesigen Umbrüchen stehen, ist eine starke, hörbare und gestaltende politische Mitte das A und O, um unsere Gesellschaft als Ganzes mitzunehmen und der Zersplitterung an den extremen Rändern entgegenzuwirken.

Wie wird die CDU attraktiver für junge Menschen?

Wollen wir also sozialen Spannungen entgegenwirken und gehaltvolle, zukunftsfähige Politik machen, bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung, auf Grundlage demokratischer Werte. Diesen Aufbruch in Gang zu setzen, wird überlebensnotwendig für die CDU sein - die letzte große Volkspartei Europas. Unabdingbar bei der Zukunftsgestaltung wird hierbei meine Generation sein.

Auf dem kommenden Parteitag wird ein neuer Parteivorsitzender gewählt, der an vorderster Front dieses Aufbruches stehen muss. Dabei darf nicht der Eindruck erweckt werden, die Alten in unserer Partei hätten ausgedient, doch kann der Modernisierungsschub mitnichten ohne junge Menschen gestaltet werden, sondern nur mit ihnen. Meine Generation und Folgende werden nämlich auf lange Zeit die Entscheidungen tragen müssen, die jetzt getroffen werden. Wie kann die CDU also attraktiver für junge Menschen werden, die sich einbringen wollen und welche Rolle spielt dabei der neue Parteivorsitzende?

„Haben wir schon immer so gemacht“-Mentalität abschaffen

Neue Ideen brauchen Raum sich entfalten zu können. Eine offene Geisteshaltung anderen Perspektiven gegenüber, auch wenn sie disruptiv sein mögen, ist Grundlage für offenen Dialog. Junge Menschen wollen und müssen sich ernstgenommen fühlen. Es lohnt sich, auch außerhalb der liebgewonnenen Muster zu denken. Dass das nicht immer leichtfällt, kennen wir alle. Wenn jedoch nicht einmal versucht wird, neue Argumente, digitale Formate und frische Ideen aufzunehmen, wird innovative Weiterentwicklung im Keim erstickt.

In meiner Generation sind wir besonders „Zukunftsbetroffene“ - allein deshalb schon steht uns ein Platz am Verhandlungstisch zu. Von den Dynamiken, die sich durch junge Mitglieder entwickeln können, wird die ganze Partei profitieren. Dies gelingt bereits an jenen Stellen, wo keine Scheuklappen-Mentalität herrscht. Unnötig Kraft und Ressourcen aufzubringen, um sich innerhalb der Partei jedoch überhaupt Gehör zu verschaffen, ist bitter. Denn diese Kräfte müssen eigentlich dafür aufgebracht werden, um sich gemeinsam gegen Demokratiefeinde, Moralprediger und Rechtsradikale zu stellen, die eine ernstzunehmende Gefahr für unser Land und unsere Zukunft darstellen.

Abgerechnet wird zum Schluss

Die Botschaft, dass junge Menschen gleichberechtigt am Gelingen unseres Landes mitwirken wollen, hat die drei Kandidaten erreicht - zumindest sprechen sie alle davon. Doch abgerechnet wird zum Schluss. Deshalb ist es unabdingbar, dass der neue Parteivorsitzende Engagement fördert und jungen Menschen die Chance gibt, sich aktiv zu beweisen.

Ein beratendes Lenkungsteam einzusetzen, das aus Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Hintergründen besteht, ist da ein guter Anfang, um Expertise und diverse Sichtweisen in die Partei zu holen. Darüber hinaus jedoch muss der Parteivorsitzende Fürsprecher für uns junge Menschen sein - auch wenn er dabei selbst auf die gleichen verkrusteten Widerstände trifft. So wie jung von alt lernt, so kann auch alt noch viel von jung lernen. Wer nicht mehr lernt, ist tot.

Komm her, mach mit

Man mag meinen, junge Menschen sind gerade in den letzten Jahren immer sichtbarer, lauter und politisch engagierter geworden. Für einen Teil mag das stimmen. Bei Markus Lanz sitzt die wortgewandte Umweltaktivistin, bei Sandra Maischberger der engagierte Abiturient und Fridays for Future begeistert zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Schaut man genauer hin, fehlt in diesen Gesprächsrunden jedoch ein riesengroßer Teil der jungen Generation. Wo ist die Auszubildende, die sich fragt, ob in Zukunft ein Roboter ihren Job übernimmt? Und wo ist der Erstwähler, der sagt, er erwartet sich nicht mehr viel von der Zukunft und der Politik?

All die Sorgen, Wünsche und Ideen dieser jungen Menschen genießen keine große Öffentlichkeit. Und leider finden sie zu selten eine ausgestreckte Hand vonseiten der Politik, die ihnen sagt: Komm her, mach mit. Das ist besonders bedauerlich, wenn man bedenkt, dass diese Menschen oftmals aus bildungsferneren Elternhäusern stammen und weniger Privilegien als andere genießen. Wo ist das deutsche Aufstiegsversprechen für sie, wenn reine Eliten-Diskurse geführt werden?

Politik der Mitte denkt weit und umfassend und ist gleichzeitig bodenständig. Deshalb ist die CDU gut beraten, auf Mitte-Kurs zu bleiben und Themen zu beackern, die junge Menschen aus allen Schichten und Gesellschaftsgruppen ansprechen kann. Wohin es führt, wenn sich ausschließlich mit Themen beschäftigt wird, die meilenweit vom ganz normalen Alltag der jungen Menschen weg sind, sehen wir an SPD und Jusos, die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Eine thematisch breit aufgestellte Partei zeugt weder von Beliebigkeit noch von Schrotflintenpolitik, sondern von einer Politik der Offenheit und Kompromisse. Und Kompromisse macht man in der Mitte.

Wertebasierte Politik der modernen Mitte

Dass bei alldem ein klarer Kurs erkennbar sein muss - wohl auch wieder mehr, als es derzeit der Fall ist - wird elementarer Bestandteil der Führung des neuen Parteichefs sein müssen. Und das ist gut so, denn die CDU steht wie keine andere Partei für klare Wertepolitik. Der Begriff mag verstaubt klingen, seine Bedeutung ist es aber nicht. Im Gegenteil sind genau diese Werte das, was die CDU für viele junge Menschen interessant machen kann. Da wäre das klare Bekenntnis zu Europa und Weltoffenheit. Die soziale Marktwirtschaft als weltweit einmalige Balance zwischen wirtschaftlicher Stärke und sozialer Wärme. Ein gesunder Patriotismus, der uns ermutigt Deutschland noch besser zu machen und Fortschritt mit sich bringt. Ein Menschenbild, das Nächstenliebe, Aufstieg und Gerechtigkeit beschreibt und das naheliegendste Argument sein müsste, um unsere Schöpfung zu beschützen und zu bewahren.

Diese Werte sind es, die uns stark gemacht haben und unser Land zum Sehnsuchtsort für Millionen junger Menschen weltweit werden ließ. Diese Werte entschieden zu verfolgen, wird uns noch stärker machen. Dazu muss es der neue Parteivorsitzende schaffen, jene wertebasierte Politik der Mitte modern zu verkörpern und entschieden voranzutreiben. Eine solche Politik schafft nämlich Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Verantwortung, und genau das ist es, wonach sich viele junge Menschen sehnen.

Die CDU als Partei der modernen Mitte kann ungeahnte Potenziale der jungen Menschen in unserem Land heben. Als politische Kraft Deutschlands - und Deutschland als treibende Kraft Europas - bietet die CDU großartige Gestaltungsmöglichkeiten für alle die mitmachen möchten. Von unserem neuen Parteivorsitzenden wünsche ich mir deshalb: Diese Mitmach-Mentalität zu entfachen; klug, digital und inklusiv zu kommunizieren; sowie Werte, die uns menschliche, körperliche und wirtschaftliche Sicherheit geben zu vertreten. So wird die CDU mit der Zeit gehen, ohne ihre Wurzeln abzuschneiden - denn ansonsten geht sie mit der Zeit.