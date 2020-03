Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz und Mitglied der CDU. Der 52-Jährige ist Vordenker eines modernen Konservatismus und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Voriges Jahr erschien von ihm „Konservativ 21.0“ (C. H. Beck) (Foto: dpa)

Krisen haben keinen guten Ruf. Krise klingt wie Krätze, und keiner will sie haben. Auch die CDU nicht. Dabei ist die eigentliche Bedeutung des Begriffs gar nicht so negativ. „Krise“ kommt vom griechischen „krinein“, zu Deutsch „trennen“ oder „unterscheiden“. Eine Krise ist eine Entscheidungssituation, in der sich die Dinge zum Guten oder zum Schlechten wenden können. In der Tat: Beides ist möglich.

Die Gefahr liegt darin, dass die CDU implodiert. Wenn Glaubwürdigkeit verloren geht, können stabile Strukturen, die lange Zeit Bestand hatten, sehr viel schneller kollabieren, als man noch am Vorabend dachte. Das haben nicht nur die DDR im Herbst 1989 oder die italienische Democrazia Cristiana 1994 erlebt. Daher haben alle, die nun die üblichen Versatzstücke von Geschlossenheitsappellen und Hinterzimmerdiplomatie bemühen, den Ernst der Lage nicht verstanden.

Die Chance hingegen liegt darin, dass die CDU einen Neuanfang schafft, neue Stärke gewinnt und damit auch die kriselnde, sich polarisierende bundesdeutsche Parteiendemokratie wiederbelebt. Es geht um mehr als nur die Personalie eines Parteivorsitzes oder auch das Schicksal einer einzelnen Partei. Wie keine andere politische Kraft hat die CDU das Gesicht der Bundesrepublik geprägt. Es geht um die politische Gestalt der Bundesrepublik, wie wir sie kennen.

Während der Ära Angela Merkels hat sich die CDU für gesellschaftliche Schichten geöffnet, die ihr zuvor verschlossen waren. Andererseits hat die Politik der Alternativlosigkeit und der abrupten Wenden die Partei in eine inhaltliche Erschöpfung geführt und eine Repräsentationslücke auf der politischen Rechten eröffnet, in der sich die AfD etabliert hat. Die große Aufgabe für die neue CDU-Führung wird darin bestehen, die Offenheit der Partei zu bewahren und zugleich eigene und unterscheidbare Antworten auf die großen politischen Fragen zu formulieren. Der Nachfolger Kramp-Karrenbauers und Merkels muss die Partei integrieren, sie profilieren und mit persönlicher Autorität führen. Dann hat er die Chance, sie wieder in die politische Offensive zu bringen und die AfD substanziell zu reduzieren.

Integration

Seit ihrem Ludwigshafener Parteiprogramm von 1978 spricht die CDU von ihren „drei Wurzeln“: der sozialen, der liberalen und der konservativen. Das wirkte einerseits integrativ. Zugleich aber führte es dazu, dass die drei Begriffe nebeneinander- und in letzter Zeit sogar zunehmend gegeneinanderstanden: Wer zum liberalen Flügel zählte, war in dieser Logik nicht sozial, und wer auf dem konservativen Flügel stand, demzufolge nicht liberal.

