Die CDU reagierte taktisch darauf, indem sie sich jenseits von AfD und Linken überallhin anschlussfähig zeigte. So sollte gegen sie keine Regierung gebildet werden können. Diese Zentralstellung aber droht sie in diesem Herbst zu verlieren. Sollten die Grünen ein hohes Wahlergebnis bekommen, hätten sie durch ihre Stärke und Koalitionsoffenheit mindestens so viele Regierungsoptionen wie die CDU. Auch die Freien Demokraten sind offener geworden für neue Koalitionen. Armin Laschet gilt zwar als jemand, der Koalitionskompromisse herstellen könnte. Die Frage ist aber vielmehr, ob die CDU noch in die Rolle kommen wird, sich Koalitionspartner aussuchen und eine Regierung anführen zu können.