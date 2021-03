Manche Formulierungen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil sie so bezeichnend sind. Zum Beispiel diese: Eine „erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ hat die Bundeskanzlerin in ihrer Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel in der Nacht auf Dienstag angekündigt. „Erweiterte Ruhezeit“, das klingt irgendwie sympathisch nach Ausschlafen – als ob der Staat seinem Volk einen zusätzlichen Ferientag genehmigt hätte. So nach dem Motto: „Gönnt euch doch ein bisschen Entspannung!“ Einfach mal nett abchillen.

Das Problem ist nur: Die Merkelsche „Ruhezeit“, ob mit oder ohne „Erweiterungen“ in Form von verschärften Kontaktverboten, währt jetzt schon ein ganzes Jahr. Und die Ergebnisse dieser Übung in gesellschaftlicher Kontemplation sind alles andere als beruhigend: Ganze Branchen werden vernichtet, abertausende Existenzen dazu. Eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen wird wegen des Wegfalls von Schulunterricht, Sportmöglichkeiten und Sozialkontakten um ihre Zukunft gebracht. Familien brechen auseinander; psychische Schäden nehmen epidemische Ausmaße an. Deutschland ruht nicht etwa nur im Unfrieden, sondern erlebt einen Albtraum.