So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Der Satz ist wie ein alter Bekannter: „Gehe in das Gefängnis. Begib Dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los. Ziehe nicht 4000 Mark ein.“ Generationen von Spielern sind mit dem Appell auf dieser niederschmetternden Ereigniskarte groß geworden. Aus Mark wurden später Euro, sonst aber blieb es beim immer gleichen Rundlauf, manchmal war es auch nur ein Stakkato: Vor, zurück, dann wieder bis auf Los, und wieder zurück ins Gefängnis. Und dann immer so weiter. Wer zur falschen Zeit auf dem falschen Ereignisfeld stand, hatte schlichtweg schlechte Karten. Und der Rest waren eh nur „Randfiguren in einem schlechten Spiel“, wie einst ein nicht minder schlechter Schlager die Lebensphilosophie hinter einem der beliebtesten Brettspiele der Welt auf den Punkt gebracht hat.

Nun ist ein Lockdown noch kein Gefängnis. Die Folgen aber, die die in der heutigen Nacht in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossene Verlängerung der Maßnahmen bis zum 18. April mit sich bringen, sind für immer größere Teile der Bevölkerung längst ebenso dramatisch. Nicht über Los, kein Geld einziehen, kein Recht auf ehemals sicher geglaubte Grund- und Freiheitsrechte. Das Leben steht still. Und das ziemlich genau seit gut einem Jahr.