So erreichen Sie Alexander Marguier:

Der Abnutzungskampf und seine Folgen: Einer aktuellen Umfrage des Instituts Insa zufolge fallen die Zustimmungswerte der CSU in Bayern auf 36 Prozent. Verglichen mit der CDU im Rest der Republik ist das zwar noch durchaus respektabel. Im Vergleich zu den Zahlen vom Januar allerdings ein Desaster: Vor drei Monaten kamen die Christsozialen (ebenfalls bei Insa) noch auf 46 Prozent. Ein Minus von zehn Punkten in derart kurzer Zeit, das will schon etwas heißen. Und zwar nichts Gutes.

Es ist ja auch einiges passiert seither. Markus Söder, bis vor wenigen Wochen noch eine Art stiller Kanzlerkandidat der Reserve, hat mit seinem eine Woche währenden Machtanspruch gegen die Schwesterpartei zuerst für Verwirrung und schließlich, nach Rückabwicklung seiner Ambitionen auf eine Kandidatur, für nachhaltige Verärgerung gesorgt. Erst die Backen aufblasen und wenig später klein beigeben: Das wissen offenbar auch die Wähler im Freistaat nicht sonderlich zu schätzen.