Konstantin Kuhle ist innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Generalsekretär der FDP Niedersachsen. Er wurde gerade zum zweiten Mal nach 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt.

Herr Kuhle, laut Medienberichten sollen Christian Lindner und Robert Habeck bereits die Ministerposten diskutieren. Stimmt das?

Ich gehe davon aus, dass Christian Lindner, Volker Wissing, Robert Habeck und Annalena Baerbock vertrauensvolle Gespräche führen, die sich wohltuend davon unterscheiden, was während der letzten Jamaika-Verhandlungen 2017 passiert ist: Damals fand die Hälfte der Verhandlungen in der Öffentlichkeit statt, weil alles durchgestochen wurde. Wir beobachten gerade eine Kernschmelze der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, wo jede Wortmeldung aus Bundesvorstands- und Fraktionssitzungen in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. So wollen wir nicht über eine gemeinsame Regierung verhandeln, sondern vertrauensvoll. Und wenn es dann Ergebnisse gibt, dann tritt man damit gemeinsam vor die Öffentlichkeit.

Wo sehen Sie die größten Differenzen mit den Grünen?

Im Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Wir sind uns einig, dass es einer aktiven und engagierteren Bekämpfung des Klimawandels bedarf. Aber wenn die Grünen glauben, dass damit eine Veränderung unseres Wirtschaftssystems oder gar eine Abkehr von Wirtschaftswachstum und Exportorientierung verbunden sein können, dann wird das mit den Freien Demokraten nicht zu machen sein. Da treffen unterschiedliche Welten aufeinander.

Christian Lindner hat auf dem FDP-Parteitag im Mai rote Linien gezogen: Mit der FDP werde es keine Steuererhöhungen und keine höhere Staatsverschuldung geben. Die Liberalen wollen ohne Kompromisse an der Schuldenbremse festhalten, die Grünen müssen sie aufweichen, um ihr Programm zum klimaneutralen Umbau finanzieren zu können. Wie soll da überhaupt ein Kompromiss möglich sein?

Es gibt einen Unterschied zwischen der Schwarzen Null und der Schuldenbremse im Grundgesetz. Die Schuldenbremse lässt gerade bei einer schwachen Konjunktur ein gewisses Maß an Verschuldung zu. Wenn diese Verschuldung sich im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse bewegt und gleichzeitig für Investitionen genutzt wird, dann ist nicht jede Staatsverschuldung per se ein Verstoß gegen die Grundüberzeugungen der FDP. Sie ist dann ein Verstoß gegen unsere Grundüberzeugungen, wenn sie für konsumtive Ausgaben genutzt wird oder wenn sie in einer Höhe stattfindet, die von kommenden Generationen nicht zu schultern ist.

Sie sehen also Kompromisspotenzial?