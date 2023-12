Die Kanzler-Partei SPD sträubt sich allerdings bekanntlich gegen diese (und eigentlich gegen so gut wie jegliche konkrete) Sparmaßnahme. Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) nannte es am Montag „moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar“, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verwehren. Über das erste Argument kann man unterschiedlicher Meinung sein. Die Sozialquote, also der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der sozialstaatlich umverteilt wird, befindet schließlich heute trotz Arbeitskräftemangel auf einem höheren Niveau als zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, nämlich bei deutlich über 30 Prozent.