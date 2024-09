Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wenn man das Scheitern dieser Bundesregierung in einem Wort zusammenfassen sollte, so lautet dieses: „Bürgergeld“. Hier, bei diesem Herzensprojekt der Kanzlerpartei SPD, verdichtet sich die Diskrepanz zwischen der Wunschwelt der Regierenden und der Wirklichkeit in besonders drastischer Weise. Oder anders gesagt: Hier offenbart sich die strukturelle Fehlkonstruktion des sozialdemokratischen Versorgungsstaates unter den Bedingungen faktisch offener Grenzen für Migration.

Der verantwortliche Sozialminister Hubertus Heil (SPD) beziehungsweise der ihm wohlgesonnene Teil der Presse fällt aber nur ein, den aktuellen Skandal um 9,6 „fehlende“ Milliarden Euro für 2025 als Rechenfehler zu verharmlosen. Die Lücke zwischen den gesamten Ausgaben für das Bürgergeld (45,6 Milliarden Euro) und den in Heils Etat eingeplanten (nur 36 Milliarden Euro) ist auch dadurch zu erklären, dass die Zahlungen für die Wohnungen von Bürgergeld-Empfängern 2025 stark ansteigen (wie von der Bundesregierung gewollt), diese aber nicht allein vom Bund, sondern auch von den Kommunen getragen werden müssen. Als ob das für die Gesamtbilanz der staatlichen Sozialtransfers und damit für die Steuer beziehungsweise Schuldenlast, die die Steuerzahler zu tragen haben, einen Unterschied machte! Nur die Ampel-Koalitionäre können durch diese Trickserei ihren ohnehin schon voller Tricksereien und irrealer Wachstumshoffnungen steckenden Bundeshaushalt erneut frisieren.