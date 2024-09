„Die Bürger haben mit dieser Koalition abgeschlossen.“ So lautet der nüchterne Befund Renate Köchers vom Institut für Demoskopie Allensbach. Dessen soeben in der FAZ erschienene Erhebung unter 1017 im Zeitraum zwischen dem 29. August und dem 11. September befragten Personen lässt kaum Fragen zur Beliebtheit des selbsternannten „Fortschrittsbündnisses“ offen: Nur noch 3 Prozent sind laut „Allensbach“ der Meinung, dass die rot-grün-gelbe Koalition für das Land gut ist. Interessant wäre es gewesen, die Gründe dieser winzigen Minderheit für ihr positives Ampelbild zu erfahren; wahrscheinlich wurden sie nicht abgefragt, und so bleibt für die Regierungsparteien im Dunkeln, was jene 3 Prozent ihr zugutehalten. Man hätte ja darauf aufbauen können.

FDP und Grüne passen nicht zusammen Klar ist jedenfalls, dass eine Mehrheit Dreierbündnisse ablehnt – insbesondere dann, wenn FDP und Grüne gleichzeitig daran beteiligt sind: „67 Prozent der Bürger sind überzeugt, dass diese beiden Parteien nicht zusammenpassen“, schreibt Köcher. Man könnte auch sagen: Klimapolitik mit der Brechstange und ein Primat der Marktwirtschaft gehen nicht zusammen.