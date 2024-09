Warum erfahren die Putin-Versteher so viel Zustimmung?

AfD und das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) machen keinen Hehl daraus, dass Putin ihrer Meinung nach in und mit der Ukraine machen kann und soll, was er will. Hauptsache, wir stehen den überfallenen Ukrainern nicht bei. Uns aus allem rauszuhalten, mag ja vielen als bequem erscheinen. Aber sieht die Hälfte der Brandenburger nicht, dass Putin nach der Krim jetzt die Ukraine unter sein Diktat bringen will? Und dass sein Annexions-Appetit danach nicht gestillt wäre? Dass er möglichst viele ehemalige GUS-Republiken heim in sein Zarenreich holen will?