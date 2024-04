Wieso sind eigentlich die Grünen an allem schuld? Weshalb protestiert das Volk ausgerechnet gegen sie, die klassische Protestpartei? – Panzern der Zivilgesellschaft – zürnen gegen die Freunde von Natur und Umwelt. Selbst der friedfertige Kinderbuchpoet und Wirtschaftsminister Robert Habeck musste um seine körperliche Unversehrtheit bangen, als er von einer Fähre an Land gehen wollte – das Schiff stach sicherheitshalber wieder in See. Alles völlig unverständlich, wenn nicht absurd. Weisen doch die Grünen, und mit ihnen die gesamte linksgrüne Bewegung, im milden Licht des Regenbogens den Weg zur Rettung des Planeten. Sie führen den Auszug aus dem kapitalistisch verdorbenen Global-­Ägypten ins klimagerettete Gelobte Land an.

Begeht man Bibellästerung, wenn man den Leidensweg dieser humorfreien Partei mit Gleichnissen aus dem Buch der Bücher beschreibt? Mitnichten, denn sie versteht sich schließlich selbst als Erweckungsbewegung. Ganz und gar gebenedeit: Hort der Guten, Gerechten, Gläubigen – der Gutgläubigen. Fehlt nur noch ein Kaiser Theodosius, der den Klimakleber-Glauben zur Staatsreligion erhebt, was diese Ideologie allerdings ohnehin bereits ist, nimmt man die evangelischen Kirchentage in den Blick, allwo lichtgrün beflissene Pfäffchen das Halleluja anstimmen. Während das Volk vernehmlich grollt.