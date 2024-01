Herr Küntzler, der Geschäftsführer des Fährunternehmens hat sich mit den Worten zitieren lassen, dass die Fähre mit Habeck wieder abgelegt habe, sei keine Minute zu spät gewesen. Sonst wäre der „Mob“ an Bord gewesen, „mit nicht auszudenkenden Folgen“. War unser Vizekanzler am Donnerstagabend vergangener Woche in Gefahr?