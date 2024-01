Mit Landwirten, man verzeihe gleich zum Einstieg diesen tumben Kalauer, ist nicht gut Kirschenessen. Schon die Wiege Europas liegt, so will es zumindest der Wiener Mittelalterhistoriker Michael Mitterauer herausgefunden haben, in gewisser Weise nämlich auf dem Bauernhof; irgendwo also zwischen Agrargroßbetrieb und kleiner Quetsche. So ein einfacher Landwirt ist so betrachtet nicht irgendwer; zwischen kalbenden Kühen und schlüpfenden Hühnern ist er ganz nebenbei auch noch Geburtshelfer der Alten Welt.

Dass der europäische Kontinent nämlich, eingeklemmt zwischen Orient im Osten und Westfleisch im äußersten Westen, überhaupt zu jenem reichen Kulturraum erblühen konnte, der er zumindest bis zu Cem Özdemirs Ökowende wohl gewesen ist, liegt Mitterauer zufolge nicht zuletzt an Kulturpflanzen wie Roggen und Weizen, an der daraus erwachsenen Dreifelderwirtschaft und an einer hieran wiederum anschließenden Arbeitsorganisation. Sowas habe es zuvor weder in China noch im alten Ägypten gegeben.