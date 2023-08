Mit diesen beiden Leitfragen, das behaupten wir jetzt einfach mal im Rahmen unserer Verdachtsberichterstattung, ist die Süddeutsche Zeitung vor drei Wochen an ein Phänomen vor der eigenen Haustür herangegangen, das sie schon seit langer Zeit empörend und deshalb dringend korrekturbedürftig findet: Drei Viertel der bayerischen Wähler wollen von Grünen, Sozialdemokraten und Linken in der Staatsregierung nichts wissen. Stattdessen bevorzugen fast genauso viele, nämlich an die 70 Prozent, ausweislich aller Umfragen eine bürgerliche, konservative, rechte oder liberale Partei, wobei sich letztere, die FDP, auch im Bayernland wegen totaler Konturlosigkeit auf dem absteigenden Ast befindet.