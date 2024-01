Auch in Norwegen seien die Auswirkungen der Corona-Krise bei seiner Ankunft zu spüren gewesen, allerdings, so der Auswanderer, sei es dort längst nicht so unterdrückerisch zugegangen wie in deutschen Landen. Am 14. Juli 2021 hatte der 38-Jährige norwegischen Boden betreten. Über Rostock und Schwerin war er ins Land eingereist: „Ich sah Leute ohne Masken in den Geschäften und dachte, naja, das geht ja schon mal gut los.“