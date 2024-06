Die Einreise von Türken als Bewerber um politisches Asyl in Deutschland ist unter all den Absurditäten der deutschen Einwanderungswirklichkeit derzeit vielleicht die absurdeste. Man mache sich klar: Dieses Herkunftsland ist Nato-Mitglied. Und das Bündnis ist auch eine Wertegemeinschaft. Die Bündnisstaaten sind laut Nato-Vertrag „entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten“. Eigentlich dürfte es also überhaupt keine Asylbewerber aus Nato-Staaten geben, und entsprechende Anträge müssten von vornherein zurückgewiesen werden. Oder der entsprechende Herkunftsstaat müsste schwere Sanktionen innerhalb des Bündnisses bis hin zum Nato-Rauswurf erfahren, wenn er tatsächlich die eigenen Bürger verfolgen lässt.