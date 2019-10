Eine gute Woche ist es her, dass der 27jährige Stephan Balliet versucht hat, mit selbstgebauten Waffen in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten und in der näheren Umgebung zwei Menschen erschossen hat. Der Bundestag hat debattiert darüber, emotional und heftig. Alexander Gauland von der AfD und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sind aneinander geraten. Kurz nach der Tat hatte der AfD-Bundestagsbgeordnete Stephan Brandner Tweets geteilt, die so abstoßend waren, dass man sie nicht wiederholen möchte. Inzwischen hat dieser sich dafür immerhin entschuldigt.

Dennoch, Teile der AfD haben sich schwer daneben benommen im Zusammenhang mit Halle. Das ist keine Frage. Die Frage aber ist: Haben sich umgekehrt nicht auch manche aus den übrigen Parteien schwer daneben benommen gegenüber der AfD?

