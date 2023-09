Während Nancy Faeser (SPD) noch vor ein paar Monaten mit ihrem rigorosen Vorgehen gegen Arne Schönbohm, den ehemaligen Chef des „Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik“ (BSI), auf medialen Beifall hoffen konnte, hat sich der Wind nun kräftig gedreht.

Inzwischen ist klar, dass die von Jan Böhmermann erhobenen Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen waren. Selbst nach intensiver Prüfung durch das Innenministerium ließen sich keinerlei Beweise für Schönbohms angebliche sicherheitsrelevante Verstrickung in den russischen Geheimdienstkomplex erbringen. Verloren hat dieser seinen ursprünglichen Posten trotzdem. Inzwischen klagt Schönbohm sowohl gegen Böhmermann als auch gegen Faeser.

Faeser lässt nachschnüffeln

Faeser betont dabei übrigens, sie habe gar „keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen“ gegen Schönbohm ergreifen lassen. Auf Deutsch: Es sollen keine Spitzel auf ihn angesetzt und keine Wanzen in seiner Wohnung versteckt worden sein. Das allerdings stand im Kern auch gar nicht zur Debatte.

Zur Debatte steht vielmehr, dass sich Faeser mit dem negativen Untersuchungsergebnis ihrer eigenen Mitarbeiter nicht zufriedengeben wollte. Sie wies an, „nochmals“ den Bundesverfassungsschutz anzufragen und „alle Geheimunterlagen“ gegen Schönbohm zusammenzutragen. Die Union wittert daher sogar die Anwendung von „Stasi-Methoden“.

Komplizierter als gedacht

Ganz so einfach ist die Sache dabei, rechtlich betrachtet, aber nicht. Schönbohm ist Beamter und unterliegt daher besonderen Treuepflichten. Das gilt zumal in sicherheitsrelevanten Bereichen. Nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz kann ein Beamter schon dann als „Sicherheitsrisiko“ eingestuft werden, wenn „Zweifel an der Zuverlässigkeit der betroffenen Person bei der Wahrnehmung einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit“ oder an deren Verfassungstreue bestehen. Zudem muss es ein Beamter jederzeit hinnehmen, amtsangemessen und aus behördlichen Gründen einen anderen Dienstposten anzutreten. Möglicherweise also lässt sich das Vorgehen Faesers (nachträglich) irgendwie rechtskonform hinbiegen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um den Charakter der Bundesinnenministerin und um ihr persönliches Verhältnis zum Rechtsstaat.

Und beides wurde genau in jenem Moment offenbar, in dem sich Faeser mit dem negativen Untersuchungsergebnis ihrer Spitzenbeamten im Falle Schönbohms nicht zufriedengeben wollte. Denn es gilt auch: Sie ist nicht nur der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet - sondern auch ihren eigenen Beamten.

Beweislastumkehr im Geist der Vorverurteilung

Ihre Aufforderung, nochmals alles zu durchforsten und irgendetwas gegen Schönbohm Verwendbares ans Tageslicht zu befördern, atmet den Geist der Vorverurteilung. Damit verletzt Faeser nicht nur ihre Dienstpflichten. Damit offenbart die Juristin vor allem, was sie von der Unschuldsvermutung und letztlich dem Rechtsstaat hält.

Dass das keine Unterstellung ist, belegt ein Redebeitrag Faesers von März 2022 vor dem Deutschen Bundestag. Im Rahmen eines „Aktionsplans gegen Rechtsextremismus“ hatte sie sich die schnellere „Entfernung“ von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst zum Ziel gesetzt. Als ein SPD-Abgeordneter die Ministerin um nähere Erläuterung hierzu bat, führte diese völlig schmerzbefreit aus: „Was mich schon seit Langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. D.h., wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist.“

Eigentlich müsste ein solcher Satz für jeden Juristen unaussprechlich sein. Dies auch deshalb, weil Faesers Anliegen etwas logisch Unmögliches fordert. Wie soll ein von Dritten zu Unrecht angegriffener Beamter eigentlich nachweisen, etwas Bestimmtes gerade nicht zu sein? Dafür kann es ja keine stichhaltigen Beweise geben. Sie müssten sich auf etwas beziehen können, was gerade nicht existiert. Ein offenkundiger Widersinn!

„Kern des Rechtsstaats nicht verstanden“

Die Innenministerin bildet gemeinsam mit dem Justizminister von Amts wegen jenes dynamische Duo, das für die Verteidigung der Verfassung in besonderer Weise zuständig ist. Aber was Faeser am 16. März 2022 ganz freimütig bekannte, war genau das Gegenteil: nicht nur ein Angriff auf die Logik, sondern auf das Rechtsstaatsprinzip und damit die Verfassung selbst.

Mehr zum Thema:

So jedenfalls sieht es der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler von der Universität Oldenburg. Obwohl Faeser Juristin ist, habe sie den Kern des Rechtsstaates offenbar nicht verstanden. Es sei nämlich nicht so, dass der Staat den Bürgern deren Rechte erst gewähre. Es sei vielmehr umgekehrt so, dass er diese Rechte und die Freiheit jedes Einzelnen aktiv zu verteidigen habe.

So erkläre sich auch die aus dem Strafrecht kommende Unschuldsvermutung. Wer jemanden in seinen Rechten beschränken will, müsse die Stichhaltigkeit seiner Vorwürfe nachweisen. Die von Faeser geforderte Beweislastumkehr widerspreche in ganz fundamentaler Weise der Rechtsstaatsidee: „Offenbar hat sie den Freiheitsgedanken des Rechtsstaates nicht verstanden.“

Reform des Disziplinarrechts geplant

So dick, wie Faesers Ankündigung war, soll es nun doch nicht kommen. Dafür war die Empörung ob ihrer Entgleisungen viel zu groß. Der inzwischen vorliegende Gesetzentwurf zur „Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung“ beschränkt sich darauf, dass nicht mehr unabhängige Gerichte über die Entfernung von Beamten aus dem Dienst entscheiden sollen, sondern die Dienststellen selbst. Die Betroffenen müssen dann eben dagegen klagen. Sachverständige verweisen darauf, dass auf diese Weise eine Verfahrensbeschleunigung gerade nicht zu erwarten sei. Das einzige, was sich auf diese Weise beschleunigen würde, sei die Entrechtung der Beamten.

Was dem Bundestag im Moment also zur Beratung vorliegt, ist rein formal betrachtet zwar keine Beweislastumkehr, kommt dieser praktisch aber ziemlich nahe. Der Jurist Ulrich Vosgerau befürchtete in einer Bundestags-Anhörung daher auch, dass dieser Mechanismus das Berufsbeamtentum massiv beschädigen werde.

Eigentlich sollen Beamte das ethische und fachliche Rückgrat des Rechtsstaates sein. Ihren Vorgesetzten parteipolitisch neutral zu widersprechen, um Rechtsbrüche zu verhindern, ist geradezu ihre Dienstpflicht. Wenn sie künftig aber damit rechnen müssten, aus politischen Gründen blitzschnell aus dem Dienst entfernt zu werden, werde das das Verhalten der Beamten und dies wiederum den Charakter des Rechtsstaates schwer beschädigen, so Vosgerau.

Testfall Schönbohm

Und ausgerechnet der Fall Schönbohm zeigt, worum es geht. Zwar hat Faeser offiziell von der Umkehrung der Beweislast im Disziplinarrecht Abstand genommen. Aber sie handelt weiterhin genau so, als würde es sie geben. Was Faeser im Jahr 2022 vor dem Bundestag sagte und anschließend offiziell wieder einkassieren musste, war kein Irrtum und kein Ausrutscher. In Faesers Handeln bricht sich ihr eigentliches Denken unvermittelt Bahn.

Man stelle sich mit allem, was man heute weiß, einfach vor, das von Faeser neuerdings angestrebte Disziplinarrecht hätte im Jahr 2022 bereits bestanden. Schönbohm wäre nicht nur auf einen anderen Posten versetzt, sondern vermutlich ganz aus dem öffentlichen Dienst „entfernt“ worden - obwohl sich sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe inzwischen als vollständig haltlos erwiesen haben. Man braucht also gar keine rechtsstaatswidrige Beweislastumkehr. Eine Ministerin im Geiste Nancy Faesers in Verbindung mit einem verschärften Disziplinarrecht reicht völlig hin, um in der Praxis dieselben Effekte zu produzieren.

Dass diese Vermutungen keine reine Spekulation sind, zeigt eine jüngste Enthüllung des Magazins Focus. Immer mehr interne Dokumente aus dem Innenministerium werden durchgestochen und dokumentieren einen sagenhaften Vertrauensverlust der Ministerin auch bei ihren eigenen Mitarbeitern. Nun ist schwarz auf weiß belegt, dass Faeser die Personalmaßnahmen gegen Schönbohm ganz wesentlich auf die falsche Berichterstattung Böhmermanns stützte. Auch dadurch sei das Vertrauen der Ministerin in Schönbohm „irreparabel gestört“, heißt es. Und zwar ganz unabhängig davon ob, ob die Vorwürfe zutreffend seien oder nicht.

Klarer kann man nicht dokumentieren, wie sehr man im Hause Faeser auf die Unschuldsvermutung und den Rechtsstaat pfeift. Der Vorgang ist eine Einladung an alle Denunzianten dieser Republik, es Böhmermann gleich zu tun.

Nancy Faeser ist ihr bestes Gegenargument

Für den Staatsrechtler Boehme-Neßler ist Faeser daher das beste Argument gegen die von ihr angestoßene Verschärfung des Disziplinarrechts. Die Unionsfraktionen lehnen die geplante Änderung rundweg ab. Selbst die Bekämpfung von Extremisten im Staatsdienst heilige „nicht jedes Mittel“. Auch dass der Deutsche Beamtenbund (dbb) im Gesetzentwurf nur eine „Verschlimmbesserung“ erkennen kann, überrascht nicht.

Im Falle Faesers offenbaren sich daher gleich zwei Mängel auf einmal. Der eine betrifft die Tatsache, dass sie offenbar selbst dann gegen Beamte vorzugehen bereit ist, wenn alle objektiven Tatsachen für diese sprechen. Das ist kein intellektueller Defekt, sondern ein charakterlicher Abgrund. Der andere Mangel betrifft die Tatsache, dass eine dem Schutz der Verfassung verpflichtete Ministerin nicht einmal den Kern des Rechtsstaatsgedankens verinnerlicht hat.

Das alles sind nicht nur Gründe, die geplante Reform des Disziplinarrechts wieder einzustampfen, sondern sich Gedanken über die eigene berufliche Zukunft zu machen. Wenn sich Faeser heute darüber beklagt, sie werde von der Opposition „mit Dreck“ beworfen, trifft das nicht ganz den Kern der Sache. Mit Dreck beworfen hat sie sich und den Rechtsstaat selbst. Andere machen darauf bloß aufmerksam.