Nancy Faeser und der Fall Schönbohm - Hinreichend diffus

Nancy Faeser steht am Anfang einer Affäre, die das Zeug dazu hat, das Vertrauen der Bevölkerung in den deutschen Rechtsstaat fundamental zu erschüttern. Doch von Selbstkritik keine Spur. Und das ZDF steckt in Person von Jan Böhmermann voll mit drin.