Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Ein Sender mit Sendungen, wie sie sich eine Regierung nicht opportunistischer und hilfsbereiter wünschen könnte, gerne deklariert als „Satire“ oder „Comedy“, startet seine Dreckschleuder und schwärzt einen Spitzenbeamten des Innenministeriums an. Der Moderator unterstellt ihm konspirative „Kontakte“ zu einem „umstrittenen“ Verein und ins feindliche Ausland, erfindet den Hashtag #cyberclown und hetzt seinen Twitter-Mob auf ihn. Das Ministerium verkündet eilfertig, es nehme „die Sachverhalte“ sehr ernst und gehe ihnen „umfassend, ausführlich und mit Hochdruck“ nach. Elf Tage nach der Sendung verbietet das Ministerium dem Beamten per Bescheid die weitere Führung der Dienstgeschäfte und schickt ihn einstweilen nach Hause – bei vollen Bezügen, denn wirklich etwas in der Hand hat es gegen den Mann nicht.

Eine Erklärung, was eigentlich gegen ihn vorliege, erhält der öffentlich Beschuldigte nicht. Er weiß es bis heute nicht. Aus den Medien erfährt er, seine oberste Dienstherrin betrachte „das notwendige Vertrauen“ als nicht länger gegeben. Zum 1. Januar 2023 wird der Beamte mit der Besoldungsgruppe B 8 (Grundgehalt 11.717,33 Euro) im Zuge einer größeren Personalrochade auf eine Position im Range eines Unterabteilungsleiters abgeschoben.