Das war eine überraschende Aussage. Denn dass ein Grünen-Politiker eine ideologiefreie Überprüfung des Atomausstiegs verspricht, ist in etwa so, als würde die Metzgerinnung ein unvoreingenommenes Gutachten zur veganen Ernährungsweise ankündigen. Und so kam dann auch, oh Wunder, bei Habecks Prüfung heraus, dass ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke kaum möglich und keinesfalls sinnvoll sei. Neben Habecks Ministerium war das von seiner Parteikollegin Steffi Lemke geführte Umweltministerium maßgeblich daran beteiligt. Man wollte die Debatte damit im Keim ersticken, doch das klappte nicht.