Am 15. April sollen die drei letzten deutschen Kernkraftwerke endgültig vom Netz gehen. So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz nach einem monatelangen Streit innerhalb der Ampelkoalition mittels seiner „Richtlinienkompetenz“ entschieden. Die Grünen wollten erst gar nicht vom 2011 beschlossenen Atomausstieg abrücken, dann stimmten sie einem Mini-„Streckbetrieb“ der beiden süddeutschen Anlagen zu. Die FDP wollte eigentlich deutlich längere Laufzeiten durchsetzen, musste aber enorm viel Kraft aufwenden, um wenigstens zu erreichen, dass auch das AKW Emsland in Niedersachsen ein paar Monate länger am Netz bleibt.

Danach war erstmal Ruhe. Doch jetzt setzen die Liberalen das Thema erneut auf die Tagesordnung. Den Aufschlag hat Verkehrsminister Volker Wissing gemacht. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung forderte er direkt nach Neujahr eine unabhängige Expertenkommission über eine weitere Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke entscheiden zu lassen. „Wir brauchen jetzt keinen politischen Streit und keine Rechthaberei, sondern wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können und gleichzeitig unsere Klimaschutzziele erreichen“, sagte er der Zeitung. „Wenn wir es politisch nicht diskutieren wollen, dann müssen wir es wissenschaftlich klären.“