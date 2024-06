Mohamed Hisham ist ein in Deutschland lebender ehemaliger Flüchtling, der in der ägyptischen Hauptstadt Kairo aufgewachsen ist. Als bisexueller Atheist erlebte er nicht nur in seinem Heimatland massive Anfeindungen, sondern auch in hiesigen Flüchtlingsunterkünften. In Deutschland hat er einen Master in Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen.

Herr Hisham, Sie befanden sich mitten in Ihrer Masterarbeit in Elektrotechnik, als sich 2018 Ihr bis dahin gewöhnliches Leben in Kairo für immer veränderte. Können Sie den Lesern erklären, welches Ereignis der Grund dafür war?

Ich wurde von einem ägyptischen Fernsehsender eingeladen, um über meine atheistischen Ansichten zu diskutieren. Doch anstatt eines offenen Dialoges prügelte der Moderator im Studio vor laufender Kamera verbal auf mich ein. Der ehemalige stellvertretende Scheich der Al-Azhar-Universität sagte, dass ich psychiatrische Hilfe benötige. Dann schmissen sie mich aus dem Studio. Ich war völlig überfordert und paralysiert. Dennoch hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine konkrete Vorstellung, wie sehr der Fernsehauftritt mein Leben verändern würde. Was sich in den nächsten Tagen auf den sozialen Medien abspielte, war ein großer Schock.

Wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Auftritt Wellen schlagen könnte?

Ich bat den Fernsehsender zunächst darum, das Video nicht in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Doch sie dachten gar nicht daran. Mein Auftritt ging auf YouTube und Facebook innerhalb weniger Tage weltweit viral. Ich hatte das Gefühl, dass ich plötzlich den Boden unter den Füßen verliere. Es war ein riesiger Schock für mich, wie viele Morddrohungen ich in den Tagen darauf erhielt. Selbst an meiner Universität in Kairo fühlte ich mich nicht mehr sicher und wurde bedroht. Das Studium brach ich ab, dann bin ich untergetaucht. In dieser Zeit war ich sehr depressiv und hatte konkrete Überlegungen, mir das Leben zu nehmen.

Sie stammen aus einer religiös sunnitischen Familie in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Wie hat Ihre Familie auf Ihren Auftritt in der Fernsehsendung reagiert?

Meine Familie war fassungslos. Sie sagten mir, dass Sie mich bei der Polizei wegen Blasphemie anzeigen würden, wenn ich kein guter Muslim werde. Meine Mutter schickte mich zu einem islamischen Azhar-Beamten. Dieser sollte mich zum Islam bekehren. Die Azhar-Institution ist jene große religiöse Behörde in Ägypten, die im Westen durch Ihre verhängten Fatwas populär geworden ist. Ich hatte in dieser Zeit eine furchtbare Angst und täuschte vor, dass ich meine vermeintlichen blasphemischen Sünden bereuen würde. Insgeheim hatte ich jedoch schon konkrete Fluchtpläne. Ägypten fühlte sich für mich wie ein riesiges Freiluftgefängnis an.

Wie sind Sie in einem derart religiösen Umfeld Atheist geworden?

Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen und ging in den Sommermonaten auf eine muslimische Schule. Dort lernte ich den Koran auswendig. Ein Imam erklärte mir als Kind, dass alle Gebete erhört werden, die direkt vor dem Sonnenaufgang stattfinden. Dies testete ich als 8-jähriges Kind und bat Allah in einem Gebet, dass meine Lehrerin am nächsten Tag abwesend sein würde, da ich meine Mathematik-Hausaufgaben nicht machte. Als meine Lehrerin am nächsten Tag nicht erschien, war das für mich der Beweis von Allahs Existenz. In meiner Jugend las ich allerdings immer mehr westliche Philosophie und ließ mich von Atheisten wie Richard Dawkins inspirieren, die mich von meinem Glauben abbrachten.

Warum hat die Redaktion ausgerechnet Sie ausgesucht?

Der ägyptische Fernsehsender wollte mit ehemaligen Muslimen oder koptischen Christen sprechen, die ihrem Glauben den Rücken gekehrt haben. Schließlich hat die Redaktion Kontakt zu uns aufgebaut, da wir Mitglieder einer ex-muslimischen Geheimgruppe auf Facebook waren. Meine Kairoer Mitstreiter waren allesamt gegen die Einladung, da sie Angst hatten, sich in der Öffentlichkeit als Atheisten zu outen. In Ägypten können Atheisten wegen Blasphemie mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren belangt werden.

Der Einladung sind Sie aber dennoch gefolgt.

Ich habe mir lange die Frage gestellt, was die Redakteure mit der Sendung bezwecken wollten. Heute weiß ich, dass die Moderatoren der Sendung nie an einem ernsten Gespräch interessiert waren. Es war viel eher eine Art medialer Schauprozess gegen mich, der als Atheist vor einem riesigen Publikum fertig gemacht werden sollte.

Ein Großteil der Ägypter ist streng gläubig. Welche Rolle haben Atheisten angesichts dessen in der ägyptischen Gesellschaft?

Der Islam durchdringt in Ägypten fast alle Bereiche des Lebens. Er ist wie eine allumfassende Ideologie, der man nicht entkommen kann. Auf der Straße in Kairo ertönen permanent muslimische Gebete. In der Metro studieren Menschen den Koran. Viele Ägypter orientieren sich strengstens an den Regeln des Propheten Mohammed. Der Islam ist in Ägypten ein einziges Kontrollsystem, das genau vorgibt, wie wir zu denken und zu leben haben. Atheisten haben in dieser Welt keinen Platz und verbringen ein Leben an den traurigen Rändern der Gesellschaft, oft im Untergrund oder in den Gefängnissen. Viele muslimische Ägypter betrachten Atheisten als Müll.

Sie sprachen davon, dass Ihre Fluchtpläne immer konkreter wurden, da Sie der Unterdrückung in Ihrem Land entkommen wollten. Sie entschieden sich dafür, in Deutschland Asyl zu beantragen. Wie sind Sie nach Deutschland gelangt?

In der Gesellschaft bekannte Ex-Muslime haben in Ägypten ein Flugverbot, weswegen ich mir völlig unsicher war, ob ein Fluchtversuch überhaupt gelingen könnte. Deswegen habe ich die Ausreise mit einem Flug nach Jordanien getestet. Jordanien ist eines der wenigen Länder auf der Erde, für die Ägypter kein Visum benötigen. Später bin ich von Jordanien nach Ecuador geflogen. Mein Plan war es, dort einen Flug nach Kairo zu buchen, der einen Transit in Frankfurt am Main hat. Die gesamten Tage über hatte ich eine unfassbare Angst, erwischt zu werden. Ich verhielt und kleidete mich wie ein Tourist und hatte extra eine Kamera mitgenommen. Ich war sehr paranoid und dachte die ganze Zeit, jeden Moment erwischt zu werden. Als ich endlich in Frankfurt angekommen war, stellte ich einen Antrag auf Asyl.

Wie hat es sich angefühlt, als Sie nach all den Strapazen endlich in Deutschland angekommen sind und in Frankfurt Asyl beantragen konnten?

Es war erst ein großartiges Gefühl, endlich in einem freien Land mit Menschenrechten leben zu dürfen. Das Gefühl hielt allerdings nicht lange an. In einer eingezäunten Unterkunft am Frankfurter Flughafen fragten mich andere Flüchtlinge, warum ich nach Deutschland gekommen sei. Ich war fürchterlich naiv. Als ich ihnen von meiner Lebensgeschichte in Ägypten erzählte, erlebte ich seitens der muslimischen Flüchtlinge ein massives Mobbing. Diese Tage waren sehr traurig für mich, da ich nach all dem Stress und all den Ängsten auf meiner Flucht nun das Gefühl bekam, dem politischen Islam einfach nicht entfliehen zu können. Ich fragte mich: Gibt es überhaupt einen Ort, in dem ich in Freiheit leben kann? Doch die schlimmsten Erfahrungen lagen erst noch vor mir.

Mohamed Hisham / privat

Wie ging es für Sie weiter?

Ich bin schließlich in einer Wohngemeinschaft für Flüchtlinge in einem kleinen Dorf untergekommen. Dort lebte ich mit einem Palästinenser und zwei Syrern zusammen, die aus dem Bürgerkrieg geflohen sind. Sie waren Muslime und wie ich junge Männer. Ich lernte aus meinem Fehler in Frankfurt und schwieg über meinen wahren Fluchtgrund. Leider erkannte mich einer meiner Mitbewohner auf einem Facebook-Video des Fernsehauftritts in Ägypten. Auf einmal zeigten sie ihre hässliche Seite und fingen an, mich immer heftiger zu beleidigen. Der Hass auf mich eskalierte so sehr, dass mich einer der Syrer schließlich auch körperlich angriff. Eine Frau wollte die Polizei anrufen, doch der Syrer bedrohte sie und verhinderte das. Als die Gewalt und das Mobbing gegen mich immer unerträglicher wurden, entschied ich, aus der Wohngemeinschaft zu fliehen. Noch in derselben Nacht verließ ich die Unterkunft um 2 Uhr durch mein Fenster. Ich hatte vorher alles sorgfältig geplant und ein Freund holte mich ab.

Haben Sie sich in dieser für Sie harten Zeit von den deutschen Behörden im Stich gelassen gefühlt?

Ich habe bei den Beamten des Sozialamtes immer und immer wieder darum gebeten, dass sie mich nicht in eine Wohngemeinschaft mit Arabern stecken. Doch sie haben mich ignoriert. Ich hatte auch einen Betreuer, dem ich in Mails von meinen Problemen berichtete. Auch er hat mir nicht geantwortet. Ja, ich fühlte mich im Stich gelassen.

Sie haben sich öffentlich als bisexuell geoutet. Auch aufgrund Ihrer sexuellen Orientierung werden Sie in den sozialen Netzwerken von Islamisten angefeindet. War das jemals ein Thema, als Sie in einer Flüchtlingsunterkunft in Deutschland lebten?

In meiner nächsten Flüchtlingsunterkunft bin ich aufgrund meiner sexuellen Orientierung gemobbt worden. Es war ein Flüchtling aus Jamaika, der von sich selbst behauptete, ein Drogendealer zu sein. Vor ihm hatte ich fast noch mehr Angst als vor den Arabern, mit denen ich in der Wohngemeinschaft davor lebte. Der Jamaikaner war unberechenbar und sehr impulsiv. Auch diese Unterkunft habe ich verlassen, um in Sicherheit leben zu können. Zum Glück wurde mein Flüchtlingsstatus anerkannt, was mein Leben stark verbesserte.

Kennen Sie auch andere Flüchtlinge, die in Ihren Flüchtlingsunterkünften aufgrund Ihrer religiösen Ansichten oder sexuellen Orientierungen Gewalt erfahren mussten?

Leider bin ich keine Ausnahme, doch in den Medien wird nur selten darüber berichtet. Ich habe einen guten Freund. Er ist ein Atheist und LGBT-Aktivist aus dem Irak. Als er mit seiner Freundin in einer norddeutschen Stadt spazieren ging, wurde er brutal angegriffen. Selbst als bereits er auf dem Boden lag, wurde auf ihn eingetreten. Bei einem unseren Treffen bemerkte ich, dass er permanent schaute, was hinter seinem Rücken geschieht. Er hat eine tiefsitzende Angst vor Übergriffen, die leider viel zu viele atheistische und liberale Flüchtlinge in Deutschland erfahren müssen.

Zuletzt sorgte das tödliche Attentat eines Afghanen in Mannheim für bundesweite Empörung, bei der ein Polizist ums Leben kam. Der Messerangriff galt einem rechten Aktivisten, der islamkritische Kundgebungen in Fußgängerzonen abhält. Anscheinend fühlte sich der Afghane in seinen religiösen Gefühlen verletzt. Haben Sie viele Flüchtlinge in Deutschland erlebt, die die Werte des Westens ablehnen?

Wir wachsen in arabischen Familien mit der Erzählung auf, dass der Westen etwas zutiefst Dämonisches ist. Viele Araber fühlen sich der deutschen Gesellschaft moralisch überlegen und lehnen daher die darin geltenden Regeln ab. In Deutschland gibt es eine naive Vorstellung von Integration. Warum sollen sich Menschen integrieren, die sich kulturell und moralisch überlegen fühlen? Und außerdem: Integration ist sehr aufwendig und erfordert viel Anstrengung und Geduld. In Ägypten habe ich früher häufig stolz gehört, dass der Islam Deutschland durch die Anzahl von Geburten muslimischer Kinder erobern wird. Natürlich denkt nicht jeder Flüchtling so, denn auch ich habe viele großartige Menschen kennengelernt. Dennoch gibt es unter konservativen Muslimen eine hohe Anzahl an Flüchtlingen, die eine solche Anschauung offensiv vertreten.

Auch muslimischer Antisemitismus wird in Deutschland seit den Terrorangriffen vom 7. Oktober in Israel diskutiert. In vielen deutschen Städten zeigten sich Muslime solidarisch mit den Verbrechen der Hamas. Wie nehmen Sie den Judenhass in muslimischen Kreisen wahr?

Judenhass ist in vielen arabischen Gesellschaften tief verwurzelt. Auch mein Kopf war voller antisemitischer Propaganda. Als kleiner Junge fragte ich meine Mutter beim Anblick eines Helikopters immer, ob uns Israel angreifen werde. Doch nicht nur Islamisten teilen diesen Antisemitismus, sondern auch säkulare Araber. Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel, entschied ich mich, eine Israel-Flagge auf Facebook als Profilbild zu wählen. In atheistischen Facebook-Gruppen wurde ich deswegen beleidigt und angegangen. Dabei bestehen die Mitglieder vornehmlich aus akademischen und gebildeten Kreisen. Das macht mich alles sehr traurig. Für mich als Atheisten und Bisexuellen ist Israel eine Insel der Freiheit im Nahen Osten.

Vor unserem Gespräch habe ich durch eine vermittelnde Person erfahren, dass Sie nach dem Attentat von Mannheim Angst davor hatten, mit uns über Ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Was war nun doch ausschlaggebend, dass Sie unsere Anfrage angenommen haben?

Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben. Dass meine Flucht nach Deutschland funktionieren würde, war höchst unwahrscheinlich. Es hätte alles anders laufen und ich jetzt in einem Kairoer Gefängnis sitzen und gefoltert werden können. Stattdessen durfte ich in Deutschland das erste Mal richtige Freiheit erleben und meine Masterarbeit in Elektrotechnik fertig schreiben. Das ist ein riesiges Privileg, das vielen Atheisten in Ägypten leider verwehrt bleibt. Mit meinem Interview möchte ich auf die schlimme Situation von all jenen Atheisten und Freigeistern aufmerksam machen, die weniger Glück hatten.

Gibt es eine spezielle Person, an die Sie denken?

Ja, ich denke sofort an Sherif Gaber. Er ist ein junger Blogger, der 2013 wegen vermeintlicher „Missachtung der Religion“ festgenommen wurde. Er hat in den letzten Jahren ein Leben im Untergrund geführt. Sein Pass wurde an einem Flughafen beschlagnahmt, als er 2018 aus Ägypten fliehen wollte. Er berichtet in Video-Ansprachen seit Jahren von Depressionen und Selbstmordgedanken, unter denen er täglich leidet. Ich denke oft an ihn und denke mir, das hätte mein Leben sein können. Und das alles nur, weil ich nicht an Gott glaube.

Das Gespräch führte Clemens Traub.