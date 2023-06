Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Politiker der etablierten Parteien, Vertreter zahlreicher Verbände und erst Recht die Presse zeigen sich geschlossen entsetzt über den Wahlsieg des AfD-Politikers Robert Sesselmann als Landrat im thüringischen Sonneberg. Während die Rezepte die nun gegeben werden, nur auf eine Erhöhung der Dosis der bisherigen, wenig wirksamen Medizin – Stichworte „Brandmauer“ und „demokratische Parteien“ – hinauslaufen, bleiben diejenigen, die mit dem neuen Landrat zu tun haben werden, eher nüchtern.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Reinhard Sager, sagte gegenüber Cicero: „Wir sollten nicht vergessen, dass Herr Sesselmann in einer demokratischen Wahl als Sieger hervorgegangen ist. Das muss respektiert werden, weil die Bürgerinnen und Bürger zu Recht erwarten, dass der neue Landrat mit viel Schaffenskraft und Zukunftsvorstellungen den Landkreis die nächsten Jahre voranbringt.“ Der Landkreis müsse handlungsfähig bleiben, was nur in gutem Zusammenwirken von Kreistag und Landrat gelingen könne, weswegen es „zu keiner Blockadepolitik kommen“ dürfe. Für die anderen Parteien, so Sager, „sollte das Wahlergebnis ein großer Ansporn sein, im politischen Wettstreit überzeugender zu sein“.

Während sowohl die Vertreter der anderen Parteien in Thüringen und im Bund als auch AfD-Politiker die Wahl als eine Art Dammbruch interpretieren und ihr somit eine weit über Sonneberg hinausreichende Bedeutung als Fanal beimessen, weist Sager auf die Beschränktheit des Amtes hin: „Als Wahlbeamter ist Herr Sesselmann auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet. Alle 294 Landrätinnen und Landräte sind an Recht und Gesetz gebunden.“

Sesselmann ist auch durch eine fehlende Mehrheit im Kreistag gebunden

Dass diese Wahl nicht als lokales Ereignis betrachtet werden würde, war natürlich abzusehen. Auch dafür ist einerseits der AfD-Wahlkampf verantwortlich, in den auch die Bundesvorsitzende Alice Weidel eingriff mit dem Aufruf, die Wähler sollten „Geschichte schreiben“. Auch Hesselmann selbst warb mit bundespolitischen Parolen. Auf seinen Plakaten ging es laut Presseberichten um Forderungen wie „Euro abschaffen“, „Grenzen schließen“, „Frauen vor dem Islam schützen“, „Rundfunkbeiträge abschaffen“, „Gegen Windräder – für Diesel“, „Gegen Sanktionen – für billiges Gas aus Russland“. Aber bekanntlich gaben auch die etablierten Parteien und Medien dieser Kommunalwahl eine Wichtigkeit, die die Bekanntheit des eher farblosen Hesselmann extrem erhöhte und so womöglich ihm und der AfD entgegenkam: Die Sonneberger bekamen dadurch schließlich am Sonntag die Chance, den etablierten Parteien und sozusagen der gesamten Führungsschicht der Bundesrepublik die ultimative Wahl-Ohrfeige zu erteilen.

Im Gegensatz zur Aufregung sowohl bei den etablierten Parteien als auch bei der AfD stehen die Nüchternheit des Landkreistagspräsidenten und die Möglichkeiten des Amtes: Sesselmann kann wohl eher wenig im Sinne dessen bewirken, was er in seinem bundespolitisch orientierten Wahlkampf forderte.

Die genauen Aufgaben eines Landrats unterscheiden sich je nach Bundesland etwas. Ein Landrat führt sein Landratsamt mit teilweise mehreren Hundert Mitarbeitern, aber er muss die Beschlüsse des Kreistages ausführen, in dem in Sonneberg die AfD keine Mehrheit hat, und ist als Wahlbeamter an rechtliche Vorgaben des Landes und des Bundes gebunden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sager hält es für „generell sehr spekulativ“, davon auszugehen, dass „Herr Sesselmann seine Kraft darauf richten wird, den Staat von unten zu sabotieren“, ebenso wie die Unterstellung, „dass der Landkreis nun automatisch alles in seiner Macht Stehende tun wird, die Aufnahme von Flüchtlingen zu vereiteln. Das ginge natürlich ein Stück weit, im Wesentlichen ist das aber durch Landes- und Bundesrecht geregelt.“

Als Thüringer Landrat kann Sesselmann in der Zuwanderungspolitik für seinen Kreis keine grundsätzlichen, aber durchaus spürbare Entscheidungen treffen. Die Asylbewerber und Ukraine-Flüchtlinge werden den Kreisen zwar nach einem festen Schlüssel zugeteilt, so dass der Landkreis Sonneberg 2,6 Prozent der Zuwanderer unterbringen und versorgen muss. Aber der Landrat kann entscheiden, wie diese untergebracht werden, ob in privaten, angemieteten Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünften, Turnhallen oder gar in Zelten. Er kann auch entschieden, ob diese durch Geldzahlungen oder zumindest teilweise durch Sachleistungen versorgt werden. Letzteres ist bei Asylbewerbern erfahrungsgemäß sehr unbeliebt, für die Verwaltungen komplizierter und außerdem an rechtliche Einschränkungen gebunden, aber durchaus in manchen Kreisen schon praktiziert worden.

Dauerhaft können sich Landkreise nicht der Aufnahme von Asylbewerbern verweigern

In jüngerer Zeit haben zahlreiche nicht von der AfD regierte Landkreise und Städte über eine völlige Überlastung mit Asylzuwanderern öffentlich geklagt. Einige Kreise hatten im vergangenen und in diesem Jahr bereits zeitweilige Aufnahmestopps ausgerufen, weil ihnen die Unterkünfte ausgingen oder das notwendige Geld fehlte. Sie bewegten sich damit aber in einer gesetzlich nicht vorgesehenen Weise. Dauerhaft verweigern können sich Landkreise nicht.

Sager weist darauf hin, dass das Landesverwaltungsamt den Landrat als Wahlbeamten im Falle einer Verletzung seiner Dienstpflichten wie jeden andere Beamten auch im Wege eines Disziplinarverfahrens belangen kann. Und nach Thüringer Landesrecht können Landräte auch vor Ablauf ihrer Amtszeit von der Mehrheit der Wähler abgewählt werden, wenn diese mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten umfasst.