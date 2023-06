So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Der nach Fläche und Einwohnerzahl kleinste ostdeutsche Landkreis Sonneberg im beschaulichen Süd-Thüringen hat heute das politische System Deutschlands in Bewegung versetzt. Thüringen, das ist nicht nur jenes Land, in dem mit Bodo Ramelow der einzige Ministerpräsident der Partei Die Linke seit Jahren regiert. Thüringen ist auch das Land, in dem die vielleicht radikalste Führungsfigur der AfD ein ums andere Mal Erfolge feiert: Björn Höcke.

Schon bei der Landtagswahl 2019 vereinten Die Linke und die AfD mehr als 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich. Dabei ist es in den Umfragen bis heute geblieben. Nur eines hat sich gravierend geändert. Während Ramelows Linkspartei von 31 Prozent auf 22 regelrecht abgestürzt ist, hat sich die AfD von 23 Prozent auf 28 Prozent hochgearbeitet und liegt schon seit August 2022 auf Platz eins. Alle anderen Parteien werden zwischen dieser Polarisierung zerrieben.

AfD feiert fulminanten Wahlerfolg

Von Anfang an sah Landratskandidat Robert Sesselmann von der AfD wie der Sieger aus. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen holte er rund 47 Prozent der Stimmen, der Zweitplatzierte Jürgen Köpper (CDU) nur 36 Prozent. Ein Vorsprung von mehr als zehn Prozentpunkten galt von Anfang an als nahezu uneinholbar.

Das hat sich nun bestätigt, obwohl sich alle anderen politischen Gruppierungen von Linke bis FDP zu einer Allparteien-Koalition zusammengeschlossen hatten, um den AfD-Mann zu verhindern. Auch die Mobilisierung der Nichtwähler konnte das nicht ändern. Sesselmann kommt auf 52,8 %, sein Gegenkandidat auf 47,2 %. Nur in der Gemeinde Lauscha-Stadt konnte der CDU-Kandidat eine Mehrheit erringen.

Zwar fiel die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang deutlich höher aus als noch vor fünf Jahren und selbst als beim ersten Wahlgang, was völlig untypisch ist. Profitiert davon hat aber scheinbar auch der AfD-Kandidat Sesselmann. Für dessen Gegner ist heute daher kein guter Tag. Mehr als die Hälfte aller Wähler gab einer Partei die Stimme, die der örtliche Verfassungsschutz für „erwiesen extremistisch“ hält.

Das Wahlergebnis des AfD-Mannes Sesselmann muss damit am Ende als fulminant bewertet werden und zeigt an, dass das politische System der Bundesrepublik zumindest im Osten ins Rutschen kommt. Die bisher von den etablierten Parteien verfolgten Strategien zur Bekämpfung der Rechtspartei sind offenkundig gescheitert.

Nachdenkliche Stimmen

Der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni di Lorenzo, hat erst jüngst bei Maischberger nachdenkliche Töne angeschlagen. Er stellte sich und der Öffentlichkeit die Frage, ob es nicht eine neue Strategie im Umgang mit der AfD brauche. Das bezog er dabei nicht nur auf das politische System, sondern vor allem auch auf die Medien.

#Sonneberg hat sein blaues Wunder erlebt: Robert #Sesselmann ist der erste #AfD-Landrat Deutschlands. Wir gratulieren herzlich und bedanken uns bei allen Unterstützern und Wählern - sie alle haben heute Geschichte geschrieben! pic.twitter.com/ue5j5gf6u1 — AfD (@AfD) June 25, 2023

Das pauschale Ausgrenzen, Beleidigen, Verächtlichmachen von Mitgliedern und Wählern der AfD jedenfalls hat offensichtlich nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern vielleicht sogar zum glatten Gegenteil geführt. Die Landratswahl von Sonneberg lässt erahnen, dass sich Wähler, wenn man sie im Grunde ständig als „Nazis“ beschimpft, nicht deshalb zur Wahl einer etablierten Partei motivieren lassen. Eher tritt das Gegenteil ein.

Und ein weiterer Effekt ist zu verzeichnen. Die politische Polarisierung treibt ehemalige Nichtwähler zur Stimmabgabe. Während im Jahr 2019 bei der Stichwahl um den Landratsposten in Sonneberg nur noch magere 33 Prozent den Gang zur Wahlurne antraten, waren es diesmal fast sensationelle 60 Prozent. Profitiert davon hat ausgerechnet die AfD um den Rechtsaußen Björn Höcke.

Zeit für eine neue politische Kultur

Im Herbst 2024 wird Thüringen einen neuen Landtag wählen. Noch ist es Zeit, den eingeschlagenen erfolglosen Kurs zu überdenken und zu korrigieren. Geschieht dies nicht, hat Björn Höcke die realistische Chance, als strahlender Wahlsieger vom Platz zu gehen. Und sollte es ihm auch dann gelingen, in erheblichem Umfang Nichtwähler an die AfD zu binden, könnte sein Ergebnis die Marke von 30 Prozent deutlich übersteigen. Ausgerechnet die AfD Thüringen hätte sich dann zu einer Volkspartei neurechten Typs gemausert. Im Reservoir der Nichtwähler warten in Thüringen ganze 35 Prozent darauf, von politischen Parteien abgeholt zu werden.

Mit den Mitteln des Verfassungsschutzes und eines möglichen Parteienverbotes wird man gegen die AfD kaum ankommen. Wie Umfragen zeigen, sind die meisten ihrer Anhänger gar nicht von der AfD überzeugt, sondern umgekehrt von den etablierten Parteien enttäuscht. Diese Enttäuschung nicht ernst zu nehmen, nicht an ihrer Beseitigung zu arbeiten, sondern den Unmut einfach machtvoll zu unterdrücken, dürfte einen Teil dieser Menschen erst recht von der Demokratie entfremden. Es ist zudem ein gravierender Unterschied, ob man eine Partei mit Zustimmungswerten von um die zwei Prozent oder einem Drittel der Wählerstimmen verbietet. Nicht ausgeschlossen daher, dass unüberlegte Handlungen der übrigen politischen Parteien das politische System in eine große Krise stürzen könnten.

Aber es gibt auch eine andere Option: die Rückkehr zu einer der Demokratie angemessen politischen Kultur, die auf sachliche Argumente und überzeugende Politik setzt; die es unterlässt, Politiker und Wähler der AfD zu beschimpfen und zu Unpersonen zu erklären. Das wäre die Voraussetzung dafür, enttäuschte Bürger wieder zurückzugewinnen und für die eigene Politik zu begeistern. Von einer solchen politischen Kultur allerdings ist Deutschland derzeit ein gutes Stück weit entfernt. Was aus der AfD wird, entscheidet diese Partei im Kern aber gar nicht selbst, sondern alle anderen etablierten Parteien. Und nicht zuletzt die Medien.

