So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Die AfD-Basis hat gesprochen: Fraktionschefin Alice Weidel und Co-Parteichef Tino Chrupalla führen die Partei als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Mitgliederbefragung bekam das Team mehr als 71 Prozent der Stimmen, wie die AfD am Dienstag bekanntgab. Joana Cotar und Joachim Wundrak erhielten gut 24 Prozent der Stimmen. Allerdings nahmen an der Online-Abstimmung nur 48 Prozent der rund 32.000 AfD-Mitglieder teil.

Das Ergebnis spricht dennoch eine deutliche Sprache: Die Partei-Basis hat das von Co-Parteichef Jörg Meuthen ins Rennen geschickte Duo Cotar/Wundrak klar abgelehnt. Das liegt weniger an den sich gemäßigt positionierenden Kandidaten an sich, sondern eher daran, dass sie für das Meuthen-Lager standen. Denn seit letztem Jahr ist die Partei tief gespalten: Auf der einen Seite stehen Jörg Meuthen und ein großer Teil der Parteiführung in den westlichen Landesverbänden, auf der anderen Seite die östlichen Landesverbände, die sich gegen Meuthens konfrontativen Kurs gegenüber Björn Höcke und andere Flügel-Vertreter stellen. Der Teil der Partei, der sich selbst als Teil des Flügels sieht oder zumindest der Meinung ist, dass völkische und rechtsradikale Positionen zur AfD gehören, hat nun seine Muskeln gezeigt.